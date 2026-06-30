طرح ویژه پلیس فارس برای ترخیص وسایل نقلیه توقیفی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ یحیی فرح‌بخش با اشاره به وضعیت خودروها و موتورسیکلت‌های توقیفی در پارکینگ‌های سطح استان فارس گفت: با توجه به شرایط جوی و قرار گرفتن این وسایل در معرض گرما و سرما، امکان استهلاک و فرسودگی آن‌ها افزایش یافته و به همین دلیل تسهیلات ویژه‌ای برای ترخیص در نظر گرفته شده است.

وی با تأکید بر اینکه اجرای این طرح در راستای صیانت از اموال مردم و جلوگیری از تضییع بیت‌المال است، افزود: طبق قانون، در صورت عدم مراجعه مالک یا ذی‌نفع پس از گذشت یک سال برای خودرو و شش ماه برای موتورسیکلت، وسیله نقلیه «رها شده» تلقی می‌شود.

مدیر پایش و توسعه منابع فرماندهی انتظامی استان فارس ادامه داد: در چنین شرایطی، پلیس با هماهنگی مرجع قضایی، مراحل قانونی فروش این وسایل از طریق مزایده عمومی را اجرا خواهد کرد و لازم است مالکان در مهلت مقرر نسبت به تعیین تکلیف اقدام کنند.

سرهنگ فرح‌بخش در پایان تصریح کرد: مالکان وسایل نقلیه توقیفی ابتدا باید به یگان توقیف‌کننده مراجعه کرده و پس از دریافت مجوزهای لازم، مراحل ترخیص را از طریق دفاتر پلیس +۱۰ در سراسر استان تکمیل کنند.