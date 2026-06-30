سرپرست شبکه بهداشت و درمان بوموسی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با صدور حکمی حسن مجرد را به عنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان ابوموسی منصوب کرد.
در حکم صادر شده بر اجرای دقیق قوانین و مقررات، پاسخگویی، تکریم کارکنان حوزه بهداشت و درمان، ارتقای کیفیت خدمات سلامت و جلب رضایتمندی مردم تأکید شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان همچنین خواستار بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای موجود، تعامل مؤثر با مدیران و دستگاههای اجرایی شهرستان، برنامهریزی هدفمند برای ارتقای شاخصهای بهداشتی و درمانی و توسعه خدمات سلامت در شهرستان ابوموسی شد.
بر اساس این ابلاغ حسن مجرد از این پس مسئولیت سرپرستی شبکه بهداشت و درمان شهرستان ابوموسی را بر عهده دارد و مأموریت خواهد داشت با استفاده از توان کارشناسی، ظرفیتهای موجود و رویکردی مبتنی بر قانونمداری و پاسخگویی زمینه ارتقای نظام سلامت و افزایش کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی در این شهرستان را فراهم کند.
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