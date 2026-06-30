سوریه؛ از تداوم مقاومت علیه اشغالگران تا حمله جولانی علیه شیعیان+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع محلی سوری از اقدامات جدید نظامیان اسرائیلی در جنوب سوریه و مقابله ساکنان با آنها خبر دادند.

این منابع بیان کردند: ساکنان روستاهای معریه و العارضه در منطقه حوض یرموک در حومه غربی درعا، جاده‌های منتهی به پادگان نظامی الجزیره را مسدود کرده‌اند.

به گفته این منابع؛ ساکنان روستاهای معریه و العارضه، جاده‌ها را برای جلوگیری از ورود نیروهای اشغالگر اسرائیلی به منطقه مسدود کرده‌اند.

اقدامات بی ثبات کننده رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه ادامه دارد و این تحرکات شامل؛ پیشروی های مکرر زمینی در استان های درعا و قنیطره در جنوب سوریه، ایجاد ایست و بازرسی ها و تفتیش غیرنظامیان است که نقض آشکار توافقنامه آتش بس سال ۱۹۷۴ و قوانین بین المللی است.

روز گذشته نیز نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی با حملات توپخانه‌ای و شلیک رگبار از بالگردهای نظامی، روستای «عابدین» و حومه آن را در ریف غربی درعا هدف قرار دادند که این اقدام موجی از ترس و حرکت محدود آوارگان به سمت مناطق مجاور را به همراه داشته است.

همزمان با این حملات، جنگنده‌ها و بالگردهای اسرائیلی همچنان به پروازهای گشت‌زنی خود بر فراز آسمان ریف درعا و قنیطره ادامه دادند.

رفتار وحشیانه عناصر جولانی در منطقه شیعه‌نشین المزرعه در حومه حمص



همزمان منابع خبری از وقوع عملیات‌های وحشیانه و بازداشت‌های گسترده توسط گروه‌های تروریستی وابسته به «جولانی» در روستای «المزرعه» واقع در حومه حمص خبر دادند.

منابع محلی اعلام کردند که عناصر وابسته به الجولانی در روستای المزرعه در حومه حمص، دست به عملیات گسترده بازداشت، برخوردهای خشونت‌آمیز و اقداماتی علیه ساکنان شیعه زده‌اند. بر اساس این ادعا، در جریان این حملات به ساحت امام حسین(ع) نیز اهانت شده است.

این درحالی است که منابع خبری گزارش دادند که تخریب خانه‌های شیعیان در روستای «المزرعه» در حمص ازسرگرفته شده است.

در همین حال، فعالان سازمان «دیدبان حقوق بشر سوریه» از تشدید تنش‌ها و التهابات امنیتی در اطراف روستای المزرعه در حومه حمص، در پی ورود عوامل جولانی به این منطقه و هشدار به ساکنان برای تخلیه خانه‌هایشان خبر داده‌اند.