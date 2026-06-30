پیشرفت فیزیکی پروژه ۱۳۸ واحدی مسکن ملی رامسر به ۴۵ درصد رسید

عسکری قلیتبار در گفت وگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت پروژههای نهضت ملی مسکن اظهار کرد: پروژه ۱۳۸ واحدی نهضت ملی مسکن در زمان تحویل از بنیاد مسکن تنها ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشت که با پیگیریهای انجامشده، این میزان اکنون به ۴۵ درصد افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه فاز نخست پروژه اکنون ۷۵ درصد و فاز دوم ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، افزود: در صورت پرداخت بهموقع سهم آورده از سوی متقاضیان، فاز نخست این پروژه در پاییز امسال تکمیل و به متقاضیان تحویل خواهد شد.
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستانهای رامسر، تنکابن و عباسآباد، مهمترین مانع پیشروی اجرای پروژه را تأخیر برخی متقاضیان در پرداخت سهم آورده دانست و گفت: با وجود افزایش هزینه مصالح ساختمانی، عملیات اجرایی بدون توقف ادامه یافته است. برای متقاضیانی که تعهدات مالی خود را انجام ندادهاند اظهارنامه قانونی ارسال شده و پس از پایان مهلت تعیینشده، افراد واجد شرایط جایگزین آنان خواهند شد.
قلیتبار درباره قیمت نهایی واحدها نیز اظهار کرد: قیمت قطعی هر فاز پس از رسیدن پروژه به ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی و بررسی در کمیته قیمتگذاری اداره کل راه و شهرسازی مشخص میشود. برآوردهای فعلی نشان میدهد هزینه تمامشده فاز نخست حداقل متری ۳۰ میلیون تومان خواهد بود و فاز دوم با نرخ بالاتری تکمیل میشود، اما در مجموع قیمت نهایی واحدها همچنان کمتر از ۵۰ درصد ارزش روز بازار خواهد بود.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای تأمین زیرساختهای پروژه افزود: قرارداد آمادهسازی ورودی و محوطه فاز نخست در حال انعقاد است، ثبتنام انشعابات برق انجام شده و اداره برق نیز در حال تأمین انشعابات مورد نیاز است.
به گفته وی، مسیر اجرای شبکه گاز نیز از سوی شرکت گاز تعیین شده و پروژه در انتظار انتخاب پیمانکار برای نصب انشعابات قرار دارد. همچنین ثبتنام انشعابات آب انجام شده و پیگیری مراحل اجرایی آن ادامه دارد.
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستانهای رامسر، تنکابن و عباسآباد در ادامه به اجرای طرح جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: تاکنون ۴۴ خانواده در این طرح تأیید نهایی شدهاند که از این تعداد، زمین به ۳۳ خانوار واگذار شده و تعیین تکلیف سایر متقاضیان نیز پس از تأمین زمین انجام خواهد شد.
وی همچنین یادآور شد: بر اساس دستورالعمل واگذاری اراضی روستایی در قالب ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه، متقاضیان ساکن روستاها برای دریافت زمین و مسکن باید به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستانها مراجعه کنند و مسئولیت اجرای این بخش بر عهده بنیاد مسکن است.
قلیتبار با اشاره به تغییر شیوه اجرای طرحهای حمایتی مسکن گفت: با توجه به افزایش هزینههای ساخت و دشواری تأمین سهم آورده برای بسیاری از متقاضیان، مقرر شده پروژههای جدید به روش گروهساخت اجرا شوند. در این شیوه، پس از تأمین زمین، قطعات تفکیکی متناسب با تراکم ساختمانی به گروههایی از متقاضیان واگذار میشود تا با استفاده از تسهیلات حمایتی نسبت به ساخت واحدهای خود اقدام کنند.
وی درباره طرح تأمین مسکن استیجاری نیز اظهار کرد: این اداره آمادگی دارد در چارچوب دستور وزیر راه و شهرسازی، با مالکان واحدهای مسکونی زیر ۱۰۰ مترمربع که حداقل ۱۰ واحد آماده تحویل در یک یا چند بلوک دارند، برای تأمین مسکن استیجاری زوجهای جوان همکاری کند. این واحدها باید دارای پایانکار و سند تفکیکی باشند و شرایط خرید نیز بهصورت ۳۰ درصد نقد و ۷۰ درصد معاوضه با املاک مرغوب مسکونی خواهد بود.
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستانهای رامسر، تنکابن و عباسآباد در پایان با اشاره به بازنگری طرح تفصیلی شهرهای رامسر و کتالم و ساداتشهر تصریح کرد: با استفاده از ظرفیتهای ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه، امکان بررسی تغییر کاربری و الحاق اراضی مجاور محدوده شهری با توافق اداره کل راه و شهرسازی برای تأمین زمین طرحهای حمایتی وجود دارد و مالکان اراضی دارای سند رسمی با مساحت بیش از ۱۰ هزار مترمربع میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر به اداره راه و شهرسازی شهرستانهای رامسر، تنکابن و عباسآباد مراجعه کنند.
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