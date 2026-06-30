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۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۲۰

برگزاری مسابقات قرآن کریم خانواده کارکنان ارتش در فارس

برگزاری مسابقات قرآن کریم خانواده کارکنان ارتش در فارس

شیراز- بیست‌وششمین دوره مسابقات قرآن کریم خانواده کارکنان ارشد نظامی ارتش جمهوری اسلامی ایران در استان فارس با حضور ۱۲۰ شرکت‌کننده در بخش‌های مختلف برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست‌وششمین دوره مسابقات قرآن کریم خانواده کارکنان ارشد نظامی ارتش جمهوری اسلامی ایران در استان فارس با حضور ۱۲۰ شرکت‌کننده در بخش‌های مختلف برگزار شد.

این دوره از مسابقات ویژه خانواده‌های کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و در مقاطع همسران، فرزندان پسر و دختر زیر ۱۴ سال و بالای ۱۴ سال برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در رشته‌های حفظ قرآن کریم، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، مفاهیم قرآن و اذان با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در پایان این مسابقات و پس از ارزیابی هیئت داوران قرآنی، ۳۵ نفر به عنوان نفرات برتر معرفی شدند و جواز حضور در مرحله منطقه‌ای مسابقات قرآن کریم نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران را کسب کردند.

در مجموع ۱۲۰ نفر در این دوره از مسابقات حضور داشتند که برگزیدگان پس از اعلام نتایج نهایی، برای حضور در مرحله منطقه‌ای معرفی شدند.

کد مطلب 6875762

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