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۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۴۰

دفن امانتی پیکر رهبر شهید در حرم حضرت معصومه(س) صحت ندارد

دفن امانتی پیکر رهبر شهید در حرم حضرت معصومه(س) صحت ندارد

قم- ادعای منتشرشده در فضای مجازی مبنی بر دفن امانتی پیکر رهبر شهید در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) کاملاً بی‌اساس است.

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای گذشته، مطلبی در فضای مجازی با این مضمون منتشر و بازنشر شد که پیکر رهبر شهید تا صبح روز گذشته به‌صورت امانت در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده شده بود و سپس برای انجام مقدمات مراسم وداع، تشییع و تدفین به تهران انتقال یافته است.

پیگیری خبرنگار مهر از مسئولان آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها درباره این ادعا که طی روزهای اخیر در برخی کانال‌ها و صفحات فضای مجازی منتشر شده، نشان می‌دهد خبر منتسب به دفن امانتی پیکر رهبر شهید در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها از اساس نادرست بوده و صحت ندارد.

کد مطلب 6875771

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