ثبت نام طرح بسته حمایتی حفظ اشتغال در آذربایجان شرقی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نقی زهی شامگاه سه شنبه در آیین آغاز ثبت نام طرح حمایتی حفظ اشتغال، با اشاره به راه‌اندازی میز ارتباطات برای ثبت‌نام و رفع مشکلات متقاضیان تسهیلات حمایتی حفظ اشتغال واحدهای اقتصادی و تولیدی، اظهار کرد: این میز برای رسیدگی به درخواست متقاضیانی تشکیل شده است که پرونده آنان از نظر حوزه فعالیت، تعداد کارکنان، شعب بانکی، مبلغ تسهیلات یا سایر موارد دارای مغایرت بوده است.

وی افزود: برای کسب‌وکارهای فعالان و بنگاه های اقتصادی جامانده دارای بیش از ۵۰ نفر اشتغال، فرصت جدیدی فراهم شده تا نسبت به ثبت درخواست یا پیگیری پرونده خود اقدام کنند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی با بیان این‌که فرصت جدیدی برای واحدهای اقتصادی و تولیدی ایجاد شده است، گفت: واحدهایی که تاکنون ثبت‌نام خود را در سامانه «کات» تکمیل نکرده یا هنوز موفق به ثبت‌نام نشده‌اند، می‌توانند از این فرصت استفاده کردند و با هماهنگی‌های انجام‌شده از سوی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان با وزارت امور اقتصادی و دارایی، امکان ثبت‌نام مجدد در سامانه «کات» برای متقاضیان استان فراهم شده است.

زهی با اشاره به عملکرد استان در اجرای برنامه‌های حمایتی، ادامه داد: آذربایجان شرقی از نظر میزان آسیب‌دیدگی و خسارت‌های ناشی از جنگ در رتبه ششم کشور قرار دارد و در زمینه ارائه تسهیلات مرتبط با خسارت‌های جنگی رتبه سوم را کسب کرده است، همچنین این استان در پرداخت تسهیلات شرایط اضطراری، رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.

وی با قدردانی از فراهم شدن این فرصت برای آذربایجان شرقی، افزود: بانک‌های عامل نیز در میز ارتباطات حضور یافتند تا درخواست‌های واحدهای اقتصادی و تولیدی را دریافت کنند.

وی افزود: پس از بررسی و تأیید درخواست‌ها توسط کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی، پرونده‌ها برای انجام بررسی‌های اولیه و طی مراحل بعدی به بانک‌ها ارجاع خواهد شد.