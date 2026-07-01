قدردانی پلیس از امت مبعوث شده، هیئات حسینی و موکب داران عاشورایی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی محمدی شامگاه سه‌شنبه با صدور پیامی از حضور پرخروش امت مبعوث شده، هیئات حسینی و موکب داران عاشورایی، و همکاری مسئولانه با پلیس و خلق قاب ماندگار «تبریز حسینیه بزرگ» در دهه اول محرم سال ۱۴۰۵ قدردانی کرد.

وی گفت: دهه اول ماه محرم امسال به سبب اتحاد مقدس و همکاری مسئولانه هیئات حسینی، مردم مبعوث شده و موکب داران عاشورای با پلیس،حماسه بی بدیل را خلق نمود و بار دیگر نشان داد که امانت داران صدیق ثقلین، پاسدار حریم اسلام و ولایت هستند و به تبعیت از قائد شهید امت، عاملان فرمایش سیدالشهدا ( ع) «مِثلی لا یُبایِعُ مِثلَ یَزید» در عصر امروزی هستند.

جای بسی افتخار برای خانواده بزرگ انتظامی استان است که تامین نظم و امنیت مراسمات عزاداری و اجتماع شبانه امت شریف را به طور شبانه روزی عهده دار بوده و به مدد الهی، آرامش و امنیت ستودنی در جامعه را شاهد بودیم.

اینجانب از همراهی و همکاری تنگانتگ ملت شریف، هیئات حسینی، موکب داران عاشورایی، مسئولان لشکری و کشوری، اصحاب رسانه استان کمال تشکر و قدردانی را داشته و رجاء واثق دارم که به قله نزدیکتریم و پیروز میدان، برازنده ملت عزیز ایران است.

انشاالله با حضور گسترده، حماسه بزرگ را در برگزاری مراسم تشییع پیکر مجاهد فقید قائد شهید امت رقم زده و ولایتمداری خود را بیش از این در جهان امروزی طنین انداز نماییم.