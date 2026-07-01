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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۷:۳۶

قدردانی پلیس از امت مبعوث شده، هیئات حسینی و موکب داران عاشورایی

قدردانی پلیس از امت مبعوث شده، هیئات حسینی و موکب داران عاشورایی

تبریز- فرمانده انتظامی استان آذربایجان شرقی با صدور پیامی از حضور پرخروش امت مبعوث شده، هیئات حسینی و موکب داران عاشورایی و همکاری مسئولانه با پلیس در دهه اول محرم سال ۱۴۰۵ قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی محمدی شامگاه سه‌شنبه با صدور پیامی از حضور پرخروش امت مبعوث شده، هیئات حسینی و موکب داران عاشورایی، و همکاری مسئولانه با پلیس و خلق قاب ماندگار «تبریز حسینیه بزرگ» در دهه اول محرم سال ۱۴۰۵ قدردانی کرد.

وی گفت: دهه اول ماه محرم امسال به سبب اتحاد مقدس و همکاری مسئولانه هیئات حسینی، مردم مبعوث شده و موکب داران عاشورای با پلیس،حماسه بی بدیل را خلق نمود و بار دیگر نشان داد که امانت داران صدیق ثقلین، پاسدار حریم اسلام و ولایت هستند و به تبعیت از قائد شهید امت، عاملان فرمایش سیدالشهدا ( ع) «مِثلی لا یُبایِعُ مِثلَ یَزید» در عصر امروزی هستند.

جای بسی افتخار برای خانواده بزرگ انتظامی استان است که تامین نظم و امنیت مراسمات عزاداری و اجتماع شبانه امت شریف را به طور شبانه روزی عهده دار بوده و به مدد الهی، آرامش و امنیت ستودنی در جامعه را شاهد بودیم.

اینجانب از همراهی و همکاری تنگانتگ ملت شریف، هیئات حسینی، موکب داران عاشورایی، مسئولان لشکری و کشوری، اصحاب رسانه استان کمال تشکر و قدردانی را داشته و رجاء واثق دارم که به قله نزدیکتریم و پیروز میدان، برازنده ملت عزیز ایران است.

انشاالله با حضور گسترده، حماسه بزرگ را در برگزاری مراسم تشییع پیکر مجاهد فقید قائد شهید امت رقم زده و ولایتمداری خود را بیش از این در جهان امروزی طنین انداز نماییم.

کد مطلب 6875954

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