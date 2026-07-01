مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از استقرار تیم سیار انتقال خون در شهرستان کنگاور خبر داد و اظهار کرد: این برنامه با هدف تأمین خون سالم و پاسخگویی به نیاز مراکز درمانی برگزار می‌شود.

وی از شهروندان کنگاور دعوت کرد با حضور در این طرح، در اهدای خون مشارکت کرده و در نجات جان بیماران نیازمند سهیم شوند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه افزود: تیم سیار انتقال خون روز چهارشنبه ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸ تا ۱۲ ظهر در ساختمان انتقال خون، مجاور بیمارستان شهید چمران کنگاور مستقر خواهد بود.

میرزاده با تأکید بر نقش اهدای خون در حفظ جان بیماران، خاطرنشان کرد: مشارکت داوطلبانه مردم در این اقدام انسان‌دوستانه، نقش مهمی در تأمین ذخایر خونی و استمرار خدمات درمانی دارد.

وی در پایان از شهروندان واجد شرایط خواست با حضور در محل استقرار تیم سیار، در این حرکت خیرخواهانه مشارکت کرده و به تأمین نیاز بیماران کمک کنند.