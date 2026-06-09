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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۳۰

میرزاده: تیم انتقال خون در کنگاور مستقر می‌شود

میرزاده: تیم انتقال خون در کنگاور مستقر می‌شود

کرمانشاه - مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از استقرار اکیپ انتقال خون در شهرستان کنگاور طی روز چهارشنبه برای خونگیری از داوطلبان خبر داد.

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری برنامه اهدای خون در شهرستان کنگاور خبر داد و از مردم این شهرستان خواست با حضور در مرکز انتقال خون، در این اقدام انسان‌دوستانه مشارکت کنند.

وی با تأکید بر اهمیت اهدای خون در حفظ و نجات جان بیماران، اظهار کرد: هر واحد خون اهدایی می‌تواند به چند بیمار نیازمند کمک کند و نقش مؤثری در تأمین ذخایر خونی مراکز درمانی داشته باشد.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه افزود: همواره بیماران بسیاری برای ادامه روند درمان خود به فرآورده‌های خونی نیاز دارند و تأمین این نیاز تنها با مشارکت داوطلبانه و مستمر مردم امکان‌پذیر است.

میرزاده با دعوت از شهروندان کنگاوری برای حضور در این پویش انسان‌دوستانه، تصریح کرد: اهدای خون یکی از ارزشمندترین جلوه‌های ایثار اجتماعی است که می‌تواند امید و زندگی را به بیماران بازگرداند.

وی خاطرنشان کرد: برنامه اهدای خون روز چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ در ساختمان انتقال خون کنگاور واقع در جنب بیمارستان شهید چمران برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به این مرکز در این اقدام خداپسندانه سهیم شوند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه تأکید کرد: مشارکت مردم در اهدای خون، تضمین‌کننده تداوم خدمات درمانی به بیماران نیازمند بوده و نقشی مهم در ارتقای سلامت جامعه ایفا می‌کند.

کد مطلب 6855347

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