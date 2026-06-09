مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری برنامه اهدای خون در شهرستان کنگاور خبر داد و از مردم این شهرستان خواست با حضور در مرکز انتقال خون، در این اقدام انساندوستانه مشارکت کنند.
وی با تأکید بر اهمیت اهدای خون در حفظ و نجات جان بیماران، اظهار کرد: هر واحد خون اهدایی میتواند به چند بیمار نیازمند کمک کند و نقش مؤثری در تأمین ذخایر خونی مراکز درمانی داشته باشد.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه افزود: همواره بیماران بسیاری برای ادامه روند درمان خود به فرآوردههای خونی نیاز دارند و تأمین این نیاز تنها با مشارکت داوطلبانه و مستمر مردم امکانپذیر است.
میرزاده با دعوت از شهروندان کنگاوری برای حضور در این پویش انساندوستانه، تصریح کرد: اهدای خون یکی از ارزشمندترین جلوههای ایثار اجتماعی است که میتواند امید و زندگی را به بیماران بازگرداند.
وی خاطرنشان کرد: برنامه اهدای خون روز چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ در ساختمان انتقال خون کنگاور واقع در جنب بیمارستان شهید چمران برگزار میشود و علاقهمندان میتوانند با مراجعه به این مرکز در این اقدام خداپسندانه سهیم شوند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه تأکید کرد: مشارکت مردم در اهدای خون، تضمینکننده تداوم خدمات درمانی به بیماران نیازمند بوده و نقشی مهم در ارتقای سلامت جامعه ایفا میکند.
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