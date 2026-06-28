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۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۳۰

تیم سیار انتقال خون به روانسر می‌رود

تیم سیار انتقال خون به روانسر می‌رود

کرمانشاه - مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از استقرار تیم سیار اهدای خون در شهرستان روانسر خبر داد و از شهروندان خواست در این اقدام انسان‌دوستانه مشارکت کنند.

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تأمین خون سالم و پاسخگویی به نیاز مراکز درمانی، تیم سیار انتقال خون استان روز دوشنبه هشتم تیرماه در شهرستان روانسر مستقر خواهد شد.

وی افزود: از همه شهروندان نیک‌اندیش و واجد شرایط دعوت می‌شود با حضور در این برنامه، در اهدای خون مشارکت کرده و در نجات جان بیماران نیازمند سهیم شوند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با بیان اینکه اهدای خون، اقدامی انسان‌دوستانه و نجات‌بخش است، گفت: هر واحد خون اهدایی می‌تواند جان چند بیمار را نجات دهد و استمرار این مشارکت مردمی، نقش مهمی در تأمین ذخایر خونی مورد نیاز مراکز درمانی دارد.

میرزاده خاطرنشان کرد: تیم سیار انتقال خون از ساعت ۸ تا ۱۲ روز دوشنبه در ساختمان اداری جمعیت هلال‌احمر شهرستان روانسر مستقر خواهد بود و خدمات اهدای خون را به داوطلبان ارائه می‌کند.

وی در پایان از مردم نوع‌دوست روانسر خواست با حضور در محل استقرار تیم سیار انتقال خون، این حرکت خداپسندانه را همراهی کنند و با اهدای خون، امیدی دوباره به بیماران نیازمند ببخشند.

کد مطلب 6873356

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