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۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۲۷

تیم سیار اهدای خون در سنقر مستقر می‌شود

تیم سیار اهدای خون در سنقر مستقر می‌شود

کرمانشاه - مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه گفت: تیم سیار اهدای خون روز شنبه برای جذب اهداکنندگان و تقویت ذخایر خونی در شهرستان سنقروکلیایی مستقر می‌شود.

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: به منظور تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات اهدای خون و تقویت ذخایر خونی استان، تیم سیار انتقال خون روز شنبه ششم تیرماه در شهرستان سنقروکلیایی مستقر خواهد شد.

وی افزود: این تیم از ساعت هشت تا ۱۲ در کنار مسجدالنبی (ص) و مجاورت پایانه مسافربری سنقر آماده پذیرش داوطلبان اهدای خون است و شهروندان واجد شرایط می‌توانند با حضور در محل، در این اقدام انسان‌دوستانه مشارکت کنند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با تأکید بر نیاز مستمر مراکز درمانی به خون و فرآورده‌های خونی، تصریح کرد: اهدای خون، هدیه‌ای ارزشمند برای نجات جان بیماران و مصدومان است و استمرار این مشارکت مردمی نقش مهمی در حفظ پایداری ذخایر خونی استان دارد.

میرزاده ادامه داد: استقرار تیم‌های سیار انتقال خون با هدف دسترسی آسان‌تر مردم به خدمات اهدای خون انجام می‌شود و این برنامه در نقاط مختلف استان متناسب با نیاز و شرایط اجرایی خواهد شد.

وی در پایان از مردم شهرستان سنقروکلیایی دعوت کرد با حضور در محل استقرار تیم سیار، در تأمین خون مورد نیاز مراکز درمانی سهیم شوند و گفت: مشارکت مردم در اهدای خون، پشتوانه‌ای مطمئن برای پاسخگویی به نیاز بیماران در شرایط مختلف است.

کد مطلب 6871388

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