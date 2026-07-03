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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۱۶

تیم سیار اهدای خون در پاوه مستقر می‌شود

تیم سیار اهدای خون در پاوه مستقر می‌شود

کرمانشاه - مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از استقرار تیم سیار اهدای خون در شهرستان پاوه و دعوت از شهروندان برای مشارکت در این اقدام انسان‌دوستانه خبر داد.

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم سیار انتقال خون استان کرمانشاه روز شنبه ۱۳ تیرماه با هدف تأمین خون مورد نیاز مراکز درمانی و بیماران، در شهرستان پاوه مستقر خواهد شد.

وی افزود: این تیم از ساعت ۸ تا ۱۲ ظهر در ساختمان قدیمی اورژانس بیمارستان قدس پاوه آماده پذیرش اهداکنندگان خون خواهد بود.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با دعوت از شهروندان برای حضور در این برنامه، گفت: مشارکت مردم در اهدای خون نقش مهمی در تأمین ذخایر خونی و کمک به بیماران نیازمند دارد.

میرزاده با تأکید بر اینکه اهدای خون اقدامی انسان‌دوستانه و نجات‌بخش است، بیان کرد: هر واحد خون اهدایی می‌تواند در درمان و نجات جان چند بیمار مؤثر باشد.

وی در پایان از مردم نوع‌دوست شهرستان پاوه خواست با حضور در محل استقرار تیم سیار انتقال خون، در این حرکت خیرخواهانه مشارکت کرده و در تأمین خون سالم برای بیماران سهیم شوند.

کد مطلب 6878390

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