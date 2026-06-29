مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از استقرار تیم سیار انتقال خون استان در شهرستان صحنه خبر داد و اظهار کرد: این برنامه با هدف تأمین خون سالم و پاسخگویی به نیاز بیماران نیازمند اجرا می‌شود.

وی افزود: تیم سیار اهدای خون روز سه‌شنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸ تا ۱۲ ظهر در بیمارستان دکتر معاون شهرستان صحنه مستقر خواهد بود و آماده پذیرش اهداکنندگان خون است.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با دعوت از شهروندان برای مشارکت در این اقدام انسان‌دوستانه، گفت: اهدای خون یکی از ارزشمندترین کمک‌هایی است که می‌تواند جان بیماران نیازمند را نجات دهد و استمرار این فرهنگ نیازمند همراهی مردم است.

میرزاده با اشاره به اهمیت تأمین مستمر ذخایر خونی، تصریح کرد: حضور داوطلبان در برنامه‌های اهدای خون نقش مهمی در پاسخگویی به نیاز مراکز درمانی و بیماران ایفا می‌کند.

وی در پایان از مردم نیک‌اندیش شهرستان صحنه خواست با حضور در محل استقرار تیم سیار انتقال خون، در این حرکت انسان‌دوستانه مشارکت کرده و در تأمین خون سالم برای بیماران سهیم شوند.