مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از استقرار تیم سیار انتقال خون استان در شهرستان صحنه خبر داد و اظهار کرد: این برنامه با هدف تأمین خون سالم و پاسخگویی به نیاز بیماران نیازمند اجرا میشود.
وی افزود: تیم سیار اهدای خون روز سهشنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸ تا ۱۲ ظهر در بیمارستان دکتر معاون شهرستان صحنه مستقر خواهد بود و آماده پذیرش اهداکنندگان خون است.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با دعوت از شهروندان برای مشارکت در این اقدام انساندوستانه، گفت: اهدای خون یکی از ارزشمندترین کمکهایی است که میتواند جان بیماران نیازمند را نجات دهد و استمرار این فرهنگ نیازمند همراهی مردم است.
میرزاده با اشاره به اهمیت تأمین مستمر ذخایر خونی، تصریح کرد: حضور داوطلبان در برنامههای اهدای خون نقش مهمی در پاسخگویی به نیاز مراکز درمانی و بیماران ایفا میکند.
وی در پایان از مردم نیکاندیش شهرستان صحنه خواست با حضور در محل استقرار تیم سیار انتقال خون، در این حرکت انساندوستانه مشارکت کرده و در تأمین خون سالم برای بیماران سهیم شوند.
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