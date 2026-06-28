مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تیم سیار انتقال خون استان کرمانشاه در ادامه برنامههای خونگیری خارج از مرکز، روز شنبه هفتم تیرماه در شهرستان اسلامآباد غرب مستقر میشود تا از داوطلبان اهدای خون پذیرش کند.
وی افزود: این تیم از ساعت ۸ تا ۱۲ ظهر در محل پشت بیمارستان امام خمینی (ره) اسلامآباد غرب مستقر خواهد بود و شهروندان نیکوکار میتوانند با حضور در این پایگاه، در تأمین خون مورد نیاز بیماران مشارکت کنند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت اهدای خون گفت: اهدای خون اقدامی انساندوستانه و نجاتبخش است و مشارکت مستمر مردم در این امر، نقش مهمی در تأمین ذخایر خون سالم و پاسخگویی به نیاز مراکز درمانی دارد.
میرزاده ادامه داد: حضور مردم در برنامههای تیم سیار، علاوه بر تسهیل دسترسی اهداکنندگان، موجب تقویت ذخایر خونی استان و تأمین نیاز بیماران، بهویژه بیماران خاص، مصدومان و افرادی که به فرآوردههای خونی نیاز دارند، خواهد شد.
وی در پایان از شهروندان اسلامآباد غرب دعوت کرد با حضور در محل استقرار تیم سیار انتقال خون، در این اقدام خداپسندانه مشارکت کرده و با اهدای خون، امید و زندگی را به بیماران نیازمند هدیه کنند.
نظر شما