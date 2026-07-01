شنونده آلبوم «قائد شهید» در آستانه تشییع رهبر شهید انقلاب باشید

به گزارش خبرنگار مهر، آلبوم «قائد شهید» عنوان تازه‌ترین پروژه موسیقایی دفتر موسیقی، سرود و شعر سازمان صداوسیما است که در آستانه تشییع پیکر امام شهید حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای به آهنگسازی امیرحسین سمیعی منتشر شد.

این آلبوم شامل هفت قطعه با نام های «قائد شهید»، «وداع»، «رستاخیز»، «فراق»، «پدر»، عروج» و «پرواز» است که توسط امیرحسین سمیعی در ایام جنگ تحمیلی رمضان تهیه و ضبط شده است.

ارکستر سمفونیک و گروه کُر سازمان صداوسیما هم طی روزهای تشییع پیکر «آقای شهید ایران» این اثر را اجرا و از شبکه های سراسری پخش و منتشر خواهد کرد.

امیرحسین سمیعی متولد سال ۱۳۶۲ است. وی فارغ التحصیل هنرستان موسیقی است و کارشناسی خود را در رشته سینما از دانشگاه هنر معماری تهران دریافت کرده است. سمیعی همچنین در دانشگاه کومیتاس ارمنستان در رشته آواز کلاسیک موسیقی را دنبال کرده است.

خوانندگی در گروه کر ارکستر سمفونیک صداوسیما، ارکستر موسیقی ملی ایران و دیگر ارکسترهای شناخته شده کشورمان، ساخت و تولید چندین تک آهنگ در عرصه های مختلف ملی میهنی، خوانندگی در سمفونی‌های خلیج فارس و دلاوران و آهنگسازی برای موسیقی فیلم نیز در کارنامه هنری و معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کارنامه مدیریتی وی دیده می‌شود.

تک آهنگ «قائد شهید» را اینجا، تک آهنگ «وداع» را اینجا، تک آهنگ «رستاخیر» را اینجا، تک آهنگ «فراق» را اینجا، تک آهنگ «پدر» را اینجا، تک آهنگ «عروج» را اینجا و تک آهنگ «پرواز» را اینجا بشنوید.