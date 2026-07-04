انتشار موسیقی رسمی «باید برخاست»؛ توضیحات مرکز موسیقی مأوا

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز موسیقی مأوا از تولید «موسیقی رسمی» قطعه «باید برخاست» هم زمان با آغاز مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی خبر داد.

در متن منتشر شده از سوی مرکز موسیقی مأوا آمده است:

هم‌زمان با آغاز حماسه‌ تاریخی بدرقه‌ یگانه‌ دوران، قطعه‌ باشکوه «باید برخاست» به عنوان موسیقی رسمی مراسم تشییع حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای منتشر شد و در اختیار امت سرافراز ایران و زائران کوی عشق قرار گرفت.

این مرثیه‌ بی‌کلامِ فاخر که ملودی آن با الهام از نجوا و فریاد غیورانه‌ نوحه مشهور حاج محسن محمدی‌پناه بازآفرینی شده، ترجمانِ صوتیِ عزم راسخ و مشت‌های گره‌کرده‌ ملتی است که در مقتل امامِ خود، بار دیگر با آرمان‌های انقلاب تجدید عهد می‌کند. امروز روز زانو زدن نیست؛ صدای این قطعه، صدای برخاستن یک امت است.

احسان سعیدی تنظیم و میکس، رضا بشیر نوازنده عود، محمدرضا اعتقادی نوازنده فلوت، همایون همت آبادی نوازنده ویولن گروه اجرای این قطعه را تشکیل می دهند که به گفته دست اندرکاران مرکز موسیقی مأوا تنها قطعه رسمی بی کلام منتشر شده براساس نوحه «باید برخاست» عنوان شده است.