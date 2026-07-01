به گزارش خبرنگار مهر، جبارعلی ذاکری، مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، امروز (چهارشنبه، ۱۰ تیر) در نشست خبری تشریح تمهیدات وزارت راه و شهرسازی برای مراسم تشییع رهبر شهید، با اشاره به برنامه‌ریزی گسترده برای مدیریت سفرهای این ایام، اظهار کرد: از تمامی ظرفیت ناوگان ریلی کشور و همچنین واگن‌های ذخیره استفاده خواهد شد. بر این اساس، طی سه روز نخست، قطارهای فوق‌العاده به مقصد تهران پیش‌بینی شده است. همچنین از روز دوشنبه (۱۵ تیر)، قطارهای فوق‌العاده در مسیر قم و در روزهای سه‌شنبه (۱۶ تیر) و چهارشنبه (۱۷ تیر) نیز قطارهای فوق‌العاده به مقصد مشهد به ناوگان اضافه خواهند شد.

وی افزود: برای بازگشت مسافران نیز از روز پنجشنبه تا روز یکشنبه علاوه بر قطارهای عادی، قطارهای فوق‌العاده در نظر گرفته شده است تا فرآیند بازگشت زائران و مسافران با سهولت بیشتری انجام شود. در مجموع، ظرفیت پیش‌بینی‌شده در این محورها معادل حدود ۷۰ درصد بیش از ظرفیت قطارهای عادی است و با احتساب قطارهای فوق‌العاده، امکان جابه‌جایی حدود ۱۱۰ هزار مسافر در بخش ریلی بین‌شهری فراهم خواهد شد.

ذاکری بیان کرد: برای تسهیل ورود و خروج مسافران در شهرهای میزبان، به‌ویژه تهران، قطارهای حومه‌ای نیز پیش‌بینی شده‌اند که ظرفیت جابه‌جایی آنها بیش از ۱۶۶ هزار نفر برآورد می‌شود. این قطارها پیش از این نیز در حال فعالیت بودند، اما در این ایام تعداد سرویس‌ها و تواتر حرکت آنها افزایش یافته است.

وی ادامه داد: مسیرهای تهران - کرج - هشتگرد، تهران - ورامین - گرمسار، تهران - اسلامشهر - پرند، زنجان - قزوین - تهران و فیروزکوه - گرمسار - تهران از جمله مسیرهایی هستند که سرویس‌های حومه‌ای آنها برای کاهش بار ترافیکی ورودی شهرها تقویت شده است. در شهر قم علاوه بر برقراری قطارهای فوق‌العاده در مسیر تهران - قم طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، ایستگاه محمدیه ۲ و محدوده نزدیک جمکران نیز پیش‌بینی شده تا بخشی از قطارها از این مسیر وارد شهر قم شوند و دسترسی زائران تسهیل شود.

مدیرعامل راه‌آهن تصریح کرد: در شهر مشهد نیز از ایستگاه سلام به عنوان یکی از مبادی اصلی ورود مسافران استفاده خواهد شد و با برقراری قطارهای حومه‌ای و ریل‌باس‌ها تلاش می‌کنیم بخشی از بار ترافیک جاده‌ای کاهش یابد. همچنین فضای لازم در ایستگاه سلام و پارکینگ‌های پیش‌بینی‌شده برای توقف خودروها فراهم شده تا مسافران پس از پارک خودرو، از طریق شبکه ریلی وارد شهر مشهد شوند.

حرکت قطارهای فوق‌العاده از ۲۵ مبدأ به تهران، قم و مشهد

ذاکری اظهار کرد: قطارهای فوق‌العاده از ۲۵ مبدأ به مقصد تهران، قم و مشهد در حال برنامه‌ریزی و حرکت هستند و در شهرهای بین مسیر نیز با توجه به ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده، امکان سوار شدن مسافران فراهم خواهد بود؛ منظور از ۲۵ شهر، ۲۵ مبدأ حرکت قطارها است تا جابه‌جایی مسافران و شرکت‌کنندگان در مراسم با سهولت بیشتری انجام شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: از ساعت ۱۴ امروز فروش اینترنتی ظرفیت‌های باقی‌مانده شبکه ریلی از طریق سامانه‌های اینترنتی و آژانس‌های فروش آغاز می‌شود. مطابق روال معمول، ۵۰ درصد ظرفیت موجود در مرحله نخست از طریق فروش اینترنتی در اختیار عموم قرار می‌گیرد و ۵۰ درصد باقیمانده نیز در مرحله بعد از طریق آژانس‌ها عرضه خواهد شد.

وی بیان کرد: پیش‌فروش سفرهای عادی پیش از این انجام شده و حدود ۳۰ درصد ظرفیت برای مسافرانی که با اهداف معمول سفر برنامه‌ریزی کرده بودند، به فروش رسیده است؛ ظرفیت باقی‌مانده برای سفرهای مرتبط با مراسم تشییع از ساعت ۱۴ امروز عرضه خواهد شد.

مدیرعامل راه‌آهن در پایان خاطرنشان کرد: در مسیرهای کوتاه، از جمله ایستگاه سلام تا مشهد، به دلیل ازدحام جمعیت و نبود امکان کنترل و فروش بلیت، خدمات قطارهای حومه‌ای در روزهای تعیین‌شده به صورت رایگان ارائه خواهد شد.