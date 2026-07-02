هوش مصنوعی به صدای هنرپیشه قدیمی جان می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، شرکت پخش محتوای آنلاین نتفلیکس با همکاری «Eleven Labs» صدای «جین وایلدر» هنرپیشه قدیمی آمریکایی را برای استفاده در یک رئالیتی شو بدون فیلمنامه آینده که با الهام از کتاب «چارلی و کارخانه شکلات سازی» نوشته «رولد دال» بازسازی می کند.

وایلدر در سال ۱۹۷۲ در فیلمی به همین نام در نقش «ویلی وانکا» مدیر کارخانه شکلات سازی بازی کرد و صدای وی که با هوش مصنوعی تولید می شود در یک مسابقه که با الهام از کتاب و فیلم ساخته می شود، به کار می رود.

نشریه ورایتی گزارش داده است که بازسازی صدای وایلدر با رضایت و مجوز همسر او انجام شده است. با این حال، به نظر می‌رسد نسخه هوش مصنوعی صدای این بازیگر در تریلر مجموعه به کار رفته باشد؛ موضوعی که شنیدن دوباره آن صدای آشنا را در حال روایت صحنه‌ای شبیه به محصول تخیل یک مدیر اجرایی، تا حدی وهم‌آور و بحث‌برانگیز می‌کند.

بی‌تردید ایفای نقش شکلات‌ساز eccentric در «ویلی وانکا و کارخانه شکلات‌سازی» یکی از ماندگارترین و نمادین‌ترین نقش‌های جین وایلدر بود. اما «ویلی وانکا» پیش از آنکه به وایلدر تعلق داشته باشد، شخصیت محبوبی در رمان رولد دال بود و به همین دلیل همواره ظرفیت بازآفرینی و تفسیر دوباره توسط بازیگران دیگر را داشته است. وایلدر شاید بهترین و به‌یادماندنی‌ترین تجسم این شخصیت باشد، اما تنها بازیگری نیست که تاکنون در نقش ویلی وانکا ظاهر شده است.