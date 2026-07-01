به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام اتحادیه جهانی کشتی، رحمان عموزاد، ملی‌پوش وزن ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد، و دانیال سهرابی، فرنگی‌کار وزن ۷۲ کیلوگرم، به دلیل عملکرد درخشان خود در رقابت‌های اخیر، عنوان بهترین کشتی‌گیران ماه را به دست آوردند.

اتحادیه جهانی در تمجید از عموزاد نوشت این آزادکار ۲۳ ساله به‌ندرت در جریان مسابقات از حریفان خود عقب می‌افتد. آخرین باری که او با اختلاف قابل توجه شکست خورد، به دیدار فینال المپیک ۲۰۲۴ پاریس برابر کوتارو کیوکا بازمی‌گردد. با این حال، عموزاد پس از آن ناکامی، با کسب مدال طلای رقابت‌های رنکینگ محمد مالو، قهرمانی جهان و بازی‌های همبستگی اسلامی، بار دیگر توانایی‌های خود را به رخ کشید و جایگاهش را در میان برترین آزادکاران جهان تثبیت کرد. این اتحادیه همچنین به آمار قابل توجه عموزاد اشاره کرده و آورده است که او در ۱۴ مسابقه‌ای که طی سال گذشته برگزار کرد، اجازه نداد هیچ‌یک از رقبایش از او پیش بیفتند.

در ادامه این گزارش، به فینال رقابت‌های رنکینگ اولان‌باتور نیز اشاره شده است؛ جایی که عموزاد در حالی که برابر شامیل ممدوف با نتیجه ۸ بر صفر عقب بود، با نمایشی خیره‌کننده ورق مسابقه را برگرداند و در نهایت به پیروزی رسید.

در بخش کشتی فرنگی نیز دانیال سهرابی با تکرار قهرمانی خود در وزن ۷۲ کیلوگرم مسابقات رنکینگ اولان‌باتور، عنوان بهترین کشتی‌گیر ماه را از آن خود کرد. سهرابی در دیدار پایانی با شکست جواد رضایی به مدال طلا رسید و علاوه بر دفاع از عنوان قهرمانی، حضورش در ترکیب تیم ملی ایران برای رقابت‌های جهانی ۲۰۲۶ را قطعی کرد.

این فرنگی‌کار ایرانی پس از کسب مدال برنز جهان در سال گذشته، اکنون امیدوار است در مسابقات جهانی ۲۰۲۶ عملکردی بهتر داشته باشد و رنگ مدال خود را ارتقا دهد.