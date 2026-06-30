به گزارش خبرنگار مهر، پس از برگزاری انتخابی تیم ملی کشتی آزاد برای مسابقات جهانی در اوزان ۷۴، ۹۲ و ۹۷ کیلوگرم ترکیب تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در مسابقات جهانی قزاقستان نهایی شد. میلاد والی زاده در ۵۷ کیلوگرم، احمد محمدنژاد جوان در ۶۱ کیلوگرم، رحمان عموزاد در ۶۵ کیلوگرم، سینا خلیلی در ۷۰ کیلوگرم، امیرمحمد یزدانی در ۷۴ گیلوگرم، محمد نخودی در ۷۹ کیلوگرم، کامران قاسم‌پور در ۸۶ کیلوگرم، امیرحسین فیروزپور در ۹۲ کیلوگرم، حسن یزدانی در ۹۷ کیلوگرم و امیرحسین زارع در ۱۲۵ کیلوگرم ترکیب تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات جهانی را تشکیل می‌دهند.

از بین نفراتی که در انتخابی تیم ملی کشتی آزاد پیروز میدان شدند و به جمع مسافران جهانی پیوستند، امیرمحمد یزدانی و حسن یزدانی در اوزان ۷۴ و ۹۷ کیلوگرم تنها نفراتی هستند که رنکینگ ندارند.

حسن یزدانی پس از المپیک پاریس برای دومین بار کتف مصدوم خود را به تیغ جراحان سپرد و تصمیم گرفت برای درمان کامل، مدتی کشتی را کنار بگذارد. این وقفه نزدیک به یک سال و نیم طول کشید؛ در نهایت پس از پایان دوره مصدومیت، یزدانی کار خود را در دو وزن بالاتر و در ۹۷ کیلوگرم شروع کرد. او در شرایطی به وزن ۹۷ کیلوگرم آمد که پیش از این امیرعلی آذرپیرا مدت‌ها به عنوان مدعی اصلی در این وزن رقابت می‌کرد.

حالا یزدانی پس از شکست آذرپیرا در انتخابی تیم ملی، در حالی خود را برای حضور در رقابت‌های جهانی آماده می‌کند که این بار شرایط متفاوتی نسبت به سال‌های گذشته دارد. قهرمان المپیک ریو که پس از فتح طلای وزن ۷۴ کیلوگرم، با صعود به وزن ۸۶ کیلوگرم عنوان قهرمانی جهان را نیز به دست آورد و حالا در وزن ۹۷ کیلوگرم آمده تا در اولین میدان جهانی به مصاف رقبای سرسخت خود برود. این تغییر وزن در شرایطی اتفاق افتاده که یزدانی به دلیل نداشتن جایگاه در رده‌بندی جهانی، بدون سیدبندی وارد مسابقات خواهد شد. به همین دلیل احتمال دارد از همان مراحل ابتدایی قرعه دشواری نصیب او شود و مقابل چهره‌های شاخص این وزن قرار بگیرد.

وزن ۹۷ کیلوگرم در سال جاری یکی از سخت‌ترین اوزان مسابقات جهانی محسوب می‌شود. حضور کشتی‌گیرانی مانند عبدالرشید سعدالله‌یف، کایل اسنایدر، اخمد تاج‌الدینوف، آرش یوشیدا، ماگومدخان ماگمادوف و رضابک آیتموخان باعث شده این وزن از نظر تعداد مدعیان، رقابتی فشرده و غیرقابل پیش‌بینی داشته باشد؛ موضوعی که می‌تواند مسیر یزدانی را از همان دور نخست دشوار کند.

امیرمحمد یزدانی هم چنین شرایط مشابه‌ای دارد. او که پیش از این در اوزان ۶۵ و ۷۰ کیلوگرم رقابت می‌کرد و دو مدال نقره جهان هم در این اوزان به دست آورده قرار است در وزن ۷۴ کیلوگرم در مسابقات جهانی به میدان برود. او پس از شکست یونس امامی در انتخابی تیم ملی صاحب دوبنده این وزن شد. حالا یزدانی باید نخستین حضور خود در این وزن را بدون رنک جهانی تجربه کند. در این وزن هم مدعیان زیادی حضور دارند که با توجه به نبود سید برای یزدانی قرعه دشواری پیش روی نماینده ایران خواهد بود.