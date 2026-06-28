به گزارش خبرنگار مهر، بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا در مهرماه برگزار خواهد شد و کمتر از یک ماه بعد از بازی‌های آسیایی، مسابقات جهانی به میزبانی قزاقستان برگزار خواهد شد. با توجه به نزدیکی دو مسابقه و اهمیت مسابقات جهانی برای فدراسیون کشتی، دو تیم برای این دو مسابقه در نظر گرفته شده است.

در مسابقات کشتی بازی‌های آسیایی ناگویا در رشته فرنگی محسن‌نژاد در ۶۰ کیلو، محمدجواد رضایی در ۶۷ کیلو، امین کاویانی‌نژاد در ۷۷ کیلو، غلامرضا فرخی در ۸۷ کیلو، علیرضا مُهمدی در ۹۷ کیلو و امین میرزازاده در ۱۳۰ کیلوگرم به روی تشک خواهند رفت.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم مسابقه انتخابی تیم ملی در ۲۶ خردادماه بین امین میرزازاده و فردین هدایتی برگزار شد که هدایتی با شکست امین میرزازاده صاحب دوبنده تیم ملی در مسابقات جهانی شد. میرزازاده در مسابقه دوم مقابل فردین هدایتی حاضر نشد. طبق اعلام فدراسیون کشتی نفرات برنده در مسابقات انتخابی راهی جهانی و بازنده‌ها به بازی‌های آسیایی ناگویا اعزام می‌شود. به این ترتیب امین میرزازاده با شکست برابر هدایتی قرار است به بازی‌های آسیایی ناگویا اعزام شود.

میرزازاده با شروع اردوهای تیم ملی در تمرینات حاضر نشد و قرار است با هماهنگی کادر فنی چند روز دیگر به جمع ملی‌پوشان اضافه شود. او همچنین قرار است از اردوی بعدی تیم ملی کشتی فرنگی تمرینات خود را برای بازی‌های آسیایی ناگویا آغاز کند.

مسابقات جهانی کشتی هم از تاریخ ۲ تا ۱۰ آبان در آستانه قزاقستان برگزار می‌شود و پیام احمدی در ۵۵ کیلو، علی احمدی‌وفا در ۶۰ کیلو، محمدمهدی کشتکار در ۶۳ کیلو، سعید اسماعیلی در ۶۷ کیلو، دانیال سهرابی در ۷۲ کیلو، علی اسکو در ۷۷ کیلو، غلامرضا فرخی در ۸۲ کیلو، علیرضا مُهمدی در ۸۷ کیلو، محمدهادی ساروی در ۹۷ کیلو و فردین هدایتی در ۱۳۰ کیلوگرم تیم اعزامی به این رقابت‌ها را تشکیل می‌دهند.