مأموریت سخت آزادکاران ایران در بوداپست/ جدال با مدعیان جهان

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین و آخرین مسابقات رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی در سال ۲۰۲۶، از ۲۴ تا ۲۸ تیرماه به میزبانی بوداپست برگزار میشود. این مسابقه آخرین فرصت کشتیگیران برای کسب امتیاز رنکینگ پیش از مسابقات جهانی خواهد بود. البته اتحادیه جهانی کشتی اعلام کرده است که فهرست ورودیها تا ۷۲ ساعت قبل از آغاز هر رشته ممکن است دستخوش تغییر شود.
در بخش کشتی آزاد، ایران تاکنون تنها چهار نماینده را در فهرست اولیه ثبت کرده است. در وزن ۶۵ کیلوگرم عباس ابراهیمزاده و علی خرمدل، در وزن ۷۰ کیلوگرم ابراهیم الهی و در وزن ۸۶ کیلوگرم علی سوادکوهی نفرات اعزامی به این مسابقات هستند.
بدون شک وزن ۶۵ کیلوگرم یکی از جذابترین و سختترین اوزان مسابقات خواهد بود. در این وزن، علاوه بر دو نماینده ایران، ستارههای بزرگی همچون ویتالی آروجاو از آمریکا، بو بارتلت از آمریکا، شامیل ممدوف از بلغارستان، ناچین کولار از قزاقستان و پیمن بیابانی از کانادا حضور دارند. حضور مدعیان در این وزن باعث شده پیشبینی کسب سکو بسیار دشوار باشد و حتی احتمال رویارویی دو نماینده ایران نیز وجود دارد.
در وزن ۷۰ کیلوگرم نیز ابراهیم الهی با میدان آسانی روبهرو نخواهد بود. اسلام دودایف، ایسمائیل موسوکایف، ریج لاوت و الک پانتالئو از مهمترین مدعیان این وزن هستند؛ کشتیگیرانی که همگی سابقه حضور در سطح اول جهان را دارند.
وزن ۸۶ کیلوگرم نیز یکی از پرستارهترین اوزان مسابقات است. علی سوادکوهی احتمالاً با رقبای سرشناسی مانند کایل دیک قهرمان چند دوره جهان از آمریکا، زاهد والنسیا از آمریکا و آرسنی ژیویف از جمهوری آذربایجان روبهرو خواهد شد؛ موضوعی که این وزن را به یکی از دشوارترین رقابتهای تورنمنت تبدیل کرده است.
در مجموع، تیم آمریکا با حضور ستارههایی مانند اسپنسر لی، ویتالی آروجاو، بو بارتلت، کایل دیک، زاهد والنسیا، میسون پاریس و وایات هندریکسون یکی از قدرتمندترین تیمهای حاضر در بوداپست خواهد بود. همچنین کشورهای قزاقستان، آذربایجان، هند، گرجستان و روسیه نیز با ترکیبهای پرشمار و قدرتمند وارد این رقابتها میشوند و انتظار میرود رقابت نزدیکی برای کسب مدالها شکل بگیرد.
با توجه به ترکیب اولیه، بیشترین شانس ایران برای کسب مدال به نظر میرسد در وزن ۶۵ کیلوگرم باشد؛ جایی که عباس ابراهیمزاده یکی از مدعیان جدی سکو محسوب میشود. علی خرمدل نیز توانایی رسیدن به مراحل پایانی را دارد، هرچند مسیر سختی پیش رو خواهد داشت.
در ۷۰ کیلوگرم، ابراهیم الهی برای قرار گرفتن روی سکو باید از چند مدعی مطرح عبور کند و در ۸۶ کیلوگرم نیز علی سوادکوهی در صورت ارائه عملکردی درخشان میتواند برای مدال رقابت کند، اما برای رسیدن به مدال طلا احتمالاً باید چند قهرمان جهان را از پیش رو بردارد.
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