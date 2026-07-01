به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد عبادی‌زاده پیش از ظهر چهارشنبه در پیامی تصویری به نهمین همایش حضرت سیدالعابدین(ع) که در دارالقرآن علامه طباطبایی قم برگزار شد، ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و همچنین شهادت رهبر شهید و شهدای جنگ رمضان، از برگزارکنندگان، پژوهشگران و اندیشمندان حاضر در این همایش قدردانی کرد و بر ضرورت بازخوانی معارف صحیفه سجادیه در عرصه‌های مختلف جامعه اسلامی تأکید کرد.



نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان اظهار کرد: رهبر شهید از برجسته‌ترین مروجان صحیفه سجادیه در کشور بودند و همواره در دیدارها و مناسبت‌های مختلف، اقشار گوناگون جامعه را به انس و بهره‌گیری بیشتر از این گنجینه ارزشمند معارف اسلامی دعوت می‌کردند.



وی افزود: نگاه رهبر شهید به صحیفه سجادیه محدود به جنبه‌های عبادی و تاریخی نبود بلکه این کتاب را مجموعه‌ای جامع و راهبردی برای پاسخگویی به نیازهای جامعه اسلامی در عرصه‌های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و مدیریتی می‌دانستند.



وی ادامه داد: صحیفه سجادیه تنها مجموعه‌ای از دعاها نیست بلکه دایرةالمعارفی جامع از معارف اسلامی است که ظرفیت‌های فراوان آن می‌تواند در تربیت انسان، اصلاح جامعه و سامان‌بخشی به نظام حکمرانی مورد استفاده قرار گیرد.



صحیفه سجادیه سه ضلع منظومه فکری رهبر شهید را شکل می‌دهد



رئیس شورای سیاست‌گذاری کنگره بین‌المللی امام سجاد(ع) با تشریح ابعاد نگاه رهبر شهید به صحیفه سجادیه گفت: منظومه فکری ایشان درباره این اثر ماندگار بر سه محور اساسی استوار بود که نخستین ضلع آن بُعد معرفتی و اعتقادی است و وظیفه استحکام‌بخشی به بنیان‌های فکری جامعه اسلامی را بر عهده دارد.



وی افزود: ضلع دوم، بُعد تربیتی صحیفه سجادیه است که مسیر شکل‌گیری سبک زندگی اسلامی و تربیت فردی و اجتماعی را ترسیم می‌کند و ضلع سوم نیز بُعد سیاسی و تمدنی این کتاب است که ظرفیت‌های لازم برای اداره جامعه و حرکت به سوی تمدن اسلامی را در اختیار جامعه قرار می‌دهد.



عبادی‌زاده تصریح کرد: رهبر شهید با همین نگاه، صحیفه سجادیه را کتابی راهبردی برای حل مسائل جامعه اسلامی معرفی می‌کردند و بر این باور بودند که بسیاری از چالش‌های فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی با بهره‌گیری از آموزه‌های این کتاب قابل مدیریت و سامان‌دهی است.



وی با اشاره به تعبیر رهبر شهید از صحیفه سجادیه به عنوان دایرةالمعارف بزرگ شیعه اظهار کرد: این تعبیر بیانگر آن است که امام سجاد(ع) معارف قرآن و سنت را در قالب دعا به جامعه عرضه کرده‌اند و همین ویژگی، این اثر را به منبعی جامع برای پاسخگویی به نیازهای جامعه اسلامی تبدیل کرده است.



امام سجاد(ع) قهرمان جهاد تبیین در عصر اختناق بود



نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان با اشاره به شرایط سیاسی دوران امامت حضرت امام سجاد(ع) گفت: پس از واقعه عاشورا، فضای سنگین اختناق حاکم بر جامعه، امکان بیان آشکار بسیاری از حقایق را از آن حضرت سلب کرده بود و از سوی دیگر، ابزارهای رسانه‌ای نیز در اختیار ایشان قرار نداشت.



وی افزود: امام سجاد(ع) با بهره‌گیری از زبان دعا، عمیق‌ترین مفاهیم اعتقادی، اجتماعی، اخلاقی و سیاسی اسلام را به جامعه منتقل کردند و همین شیوه سبب شد پیام نهضت عاشورا در حافظه تاریخی امت اسلامی زنده بماند.



عبادی‌زاده ادامه داد: رهبر شهید با الهام از همین حقیقت، امام سجاد(ع) را قهرمان جهاد تبیین معرفی می‌کردند و حتی گریه‌های آن حضرت را نیز اقدامی هدفمند برای زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا و جلوگیری از فراموش شدن پیام قیام حسینی می‌دانستند.



وی خاطرنشان کرد: این شیوه حکیمانه نشان می‌دهد که حتی در دشوارترین شرایط سیاسی نیز می‌توان با بهره‌گیری از ابزارهای متناسب، رسالت تبیین معارف دینی را به بهترین شکل انجام داد.



دعای مکارم‌الاخلاق برای مسئولان یک الگوی مدیریتی است



رئیس شورای سیاست‌گذاری کنگره بین‌المللی امام سجاد(ع) با اشاره به کاربردهای مدیریتی و اجتماعی صحیفه سجادیه اظهار کرد: رهبر شهید در دیدارهای متعدد با مسئولان کشور، بر مضامین دعای مکارم‌الاخلاق تأکید ویژه داشتند و معتقد بودند هر اندازه مسئولیت افراد سنگین‌تر می‌شود، باید روحیه تواضع و فروتنی آنان نیز افزایش یابد.



وی افزود: فاصله گرفتن مدیران از اخلاق اسلامی و روحیه تواضع، زمینه بروز آسیب‌ها و انحراف در نظام حکمرانی را فراهم می‌کند و از همین رو، آموزه‌های صحیفه سجادیه می‌تواند نقش مهمی در سلامت مدیریت جامعه ایفا کند.



عبادی‌زاده ادامه داد: رهبر شهید در دیدار با گروه‌های مختلف اجتماعی نیز متناسب با مسئولیت و جایگاه هر قشر، به دعاهای گوناگون صحیفه سجادیه استناد می‌کردند و از دعاهای مربوط به مرزداران، کشاورزان، فعالان اقتصادی و دیگر اقشار به عنوان نمونه‌هایی از جامعیت این اثر یاد می‌کردند.



وی گفت: این رویکرد بیانگر آن است که در اندیشه امام سجاد(ع)، تلاش سالم، خدمت به مردم و فعالیت اقتصادی مشروع، بخشی از مسیر تمدن‌سازی اسلامی به شمار می‌رود.



عبادی‌زاده در پایان با اشاره به بهره‌گیری رهبر شهید از آموزه‌های صحیفه سجادیه در مواجهه با بحران‌های اجتماعی اظهار کرد: ایشان در مقاطع مختلف از جمله دوران شیوع کرونا، جامعه را به بهره‌گیری از دعای هشتم صحیفه سجادیه فرا می‌خواندند و همچنین با استناد به دعای طلب باران، بر ضرورت اجرای برنامه‌ها و تصمیمات همراه با تدبیر، آینده‌نگری و توجه به همه پیامدهای احتمالی تأکید داشتند.