به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الحدث، سازمان عفو بین الملل از جنایاتی خبر داد که نیروهای واکنش سریع وابسته به ژنرال حمیدتی در سودان انجام می دهند.

عفو بین الملل اعلام کرد: نیروهای واکنش سریع مرتکب جنایات ضد بشری و پاکسازی نژادی در الفاشر سودان شده اند.

در بیانیه عفو بین الملل تاکید شده است که نیروهای واکنش سریع مرتکب اقدامات خشونت آمیز گسترده و عامدانه ضد کودکان شده اند.

همچنین عفو بین الملل بیان کرد: نیروهای واکنش سریع حملات برنامه ریزی شده به مراکز مسکونی در حومه الفاشر انجام داده اند. این نیروها مرتکب جنایات قتل، ربودن و تجاوز جنسی شده اند.

عفو بین الملل همچنین فاش کرد: نیروهای واکنش سریع عامدانه منازل را آتش زده اند تا غیرقابل سکونت شود. فرماندهان این نیروها از جنایات اطلاع داشتند اما در توقف یا بازخواست عاملان آن کاری انجام ندادند.

گفتنی است که جنگ میان ارتش سودان، به رهبری عبدالفتاح البرهان، و متحد سابق او محمد حمدان دقلو معروف به حمیدتی، فرمانده نیروهای واکنش سریع، از آوریل ۲۰۲۳ آغاز شد و به ایجاد «بدترین بحران انسانی» انجامید که طی آن بیش از ۱۲ میلیون نفر آواره و ده‌ها هزار نفر کشته شدند.

نیروهای واکنش سریع پایان ماه گذشته (اکتبر ۲۰۲۵) اعلام کردند که کنترل شهر الفاشر در شمال دارفور را به‌دست گرفته‌اند؛ اقدامی که آوارگی بیش از ۱۰۰ هزار غیرنظامی را به همراه داشته است.