نائب رئیس مجلس به عسلویه سفر کرد؛ دیدار با خانواده شهدا

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی بابایی نائب رییس مجلس شورای اسلامی به منظور دیدار با خانواده تعدادی از شهدای جنگ تحمیلی اخیر در شهرستان های عسلویه و کنگان، شرکت و سخنرانی در آیین یادبود شهیدان حیدری و شهریاری از شهدای انفجار هفتم تیر در شهر خورموج با همراهی ارسلان زارع استاندار بوشهر و غلامحسین زارعی نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس دقایقی پیش با استقبال فرماندار و مسئولان محلی وارد فرودگاه بین المللی خلیج فارس عسلویه شد.

نائب رییس مجلس همچنین امروز بر سر مزار شهید شهریاری از شهدای حادثه هفتم تیر در روستای بحیری نیز حضور یافته و به مقام شامخ شهید ادای احترام خواهد کرد.

