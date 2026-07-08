به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران در هفته اول و دوم رقابت‌های لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ والیبال با دو پیروزی و ۶ شکست و کسب رتبه چهاردهمی به پایان رسید. ملی‌پوشان والیبال در هفته سوم رقابت‌ها از ۲۴ تا ۲۸ تیرماه در صربستان باید به مصاف تیم‌های اسلوونی، آلمان، ترکیه و اوکراین برود. هفته سوم لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ برای تیم ملی ایران، تنها آخرین فرصت برای زنده نگه داشتن امید صعود به مرحله نهایی نیست؛ بلکه می‌تواند نقطه عطفی در مسیر بازسازی تیمی باشد که با هدایت روبرتو پیاتزا وارد دوره‌ای تازه شده است. هرچند معادلات جدول، کار شاگردان این مربی ایتالیایی را دشوار کرده، اما اهمیت این چهار مسابقه تنها به جایگاه نهایی در لیگ ملت‌ها محدود نمی‌شود.

ملی‌پوشان در هفته سوم باید برابر اوکراین، آلمان، اسلوونی و ترکیه به میدان بروند؛ مسابقاتی که روی کاغذ همچنان می‌تواند امیدهای ایران برای حضور در مرحله نهایی را زنده نگه دارد، اما تحقق این هدف تنها به پیروزی‌های ایران وابسته نیست و نتایج سایر مدعیان نیز نقش تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت.

از زمانی که تعداد تیم‌های صعودکننده از مرحله مقدماتی به هفت تیم (به‌همراه چین میزبان) کاهش یافته، رقابت برای حضور در دور نهایی فشرده‌تر شده است. تیم‌هایی که اکنون در نیمه بالایی جدول قرار دارند، فاصله مناسبی با ایران دارند و همین موضوع احتمال صعود را کاهش داده است.

با این حال، اگر صعود هم محقق نشود، هفته سوم همچنان ارزش بالایی برای والیبال ایران دارد. مهم‌ترین دلیل، تأثیر مستقیم نتایج این مسابقات بر رده‌بندی جهانی است؛ رنکینگی که در مسیر کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۸ اهمیت زیادی خواهد داشت. هر امتیاز به‌دست‌آمده مقابل رقبای قدرتمند می‌تواند جایگاه ایران را در رنکینگ جهانی بهبود ببخشد و شانس حضور در بازی‌های المپیک را افزایش دهد. بنابراین حتی اگر رؤیای حضور در مرحله نهایی لیگ ملت‌ها رنگ ببازد، این مسابقات اهمیت زیادی برای ایران خواهد داشت.

از طرف دیگر، این مسابقات آزمونی مهم برای پروژه جوان‌گرایی روبرتو پیاتزا محسوب می‌شود. سرمربی ایتالیایی از ابتدای حضورش نشان داده نگاه ویژه‌ای به استفاده از بازیکنان جوان و ایجاد رقابت در ترکیب تیم دارد؛ موضوعی که هرچند در کوتاه‌مدت ممکن است با نوسان در نتایج تیم ملی همراه باشد، اما همین بازیکنان جوان می‌توانند در آینده سرمایه ارزشمندی برای والیبال ایران باشند.

پیاتزا پس از پایان هفته نخست نیز با ایجاد تغییراتی در فهرست بازیکنان، نشان داد برای انتخاب نفرات، صرفاً به نام‌ها تکیه نمی‌کند. به همین دلیل، احتمال تغییر دوباره ترکیب تیم برای هفته سوم نیز دور از انتظار نیست؛ تصمیمی که می‌تواند فرصت تازه‌ای برای برخی بازیکنان باشد و رقابت بین آنها را افزایش دهد.

پیروزی مقابل کوبا در هفته دوم، روحیه بازیکنان را بالا برد و فشار روانی روی تیم را کمتر کرد. حالا مهم‌ترین چالش کادر فنی، حفظ همین آرامش در هفته سوم است؛ چرا که تجربه سال‌های گذشته نشان داده حاشیه‌ها می‌توانند روی عملکرد تیم ملی تأثیر منفی بگذارند.

هفته سوم لیگ ملت‌ها برای تیم ملی ایران، چیزی فراتر از چهار مسابقه است. شاگردان پیاتزا در صربستان نه تنها برای حفظ امید صعود به میدان می‌روند، بلکه باید برای ارتقای جایگاه خود در رنکینگ جهانی، نزدیک‌تر شدن به سهمیه المپیک و اثبات موفقیت پروژه جوان‌گرایی نیز بجنگند؛ اهدافی که حتی در صورت نرسیدن به مرحله نهایی، می‌توانند ارزش این هفته را برای والیبال ایران دوچندان کنند.