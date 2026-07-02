به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، بنیامین نتانیاهو مدعی شد که قصد دارد پرونده کمک های مالی آمریکا به رژیم صهیونیستی را طی سال جاری ببندد.

وی ادعا کرد که اقتصاد این رژیم به اندازه کافی برای تحقق این موضوع قدرتمند است.

نتانیاهو در جریان یک کنفرانس خبری کمک های مالی آمریکا به رژیم صهیونیستی را کم اهمیت دانست و گفت که این کمک ها در حد کمک های رفاهی و اجتماعی بوده و دیگر ضروری نیست.

این در حالی است که رژیم صهیونیستی نه تنها برای بقا به کمک های مالی آمریکا نیاز دارد بلکه در برابر دفع حملات علیه اراضی اشغالی از سمت محور مقاومت به ویژه ایران به کمک های تسلیحاتی آمریکا و مداخله مستقیم این کشور تکیه می کند.

لازم به ذکر است که جنگ افروزی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و متشنج شدن اقتصاد جهانی در پی آن باعث برانگیخته شدن اعتراضات مردمی در آمریکا به ویژه در میان مالیات دهندگان این کشور شده است.

آنها تاکید کرده اند که نمی خواهند مالیاتی که پرداخت می کنند برای جنگ افروزی های اسرائیل خرج شود.