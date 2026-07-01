گزارش سازمان ملل درباره تلفات حملات پاکستان به افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در جریان حملات هوایی روز ۲۸ ژوئن (یکشنبه هفته جاری) توسط پاکستان به ولایت‌های پکتیا، پکتیکا و کنر در مناطق مرزی افغانستان، حداقل ۲۸ غیرنظامی کشته و ۴۹ تن دیگر زخمی شده‌اند.

یوناما تاکید کرد که در میان قربانیان زنان و کودکان نیز وجود دارند و احتمال افزایش این آمار اولیه وجود دارد.

در همین راستا، استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد اعلام کرد که آنتونیو گوترش، دبیرکل این سازمان از تشدید خشونت‌ها ابراز نگرانی عمیق کرده و خواستار توقف فوری خصومت‌ها، حفاظت از غیرنظامیان و حل اختلافات میان اسلام‌آباد و کابل از طریق دیپلماسی شده است.

این در حالی است که عطاالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان پیشتر اعلام کرده بود این حملات دقیق و مبتنی بر اطلاعات علیه مواضع شبه‌نظامیان انجام شده و طی آن ۲۹ جنگجو کشته شده‌اند.

با این حال، حمدالله فطرت، معاون سخنگوی مدیریت دولت موقت افغانستان این ادعا را رد کرده و آمار تلفات را ۳۶ کشته و ۱۶۳ زخمی از میان غیرنظامیان اعلام کرده است. اسلام‌آباد همواره کابل را به پناه دادن به اعضای جنبش طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) متهم می‌کند، ادعایی که از سوی کابل تکذیب می‌شود.