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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۲۲

اعتراض ایران در پی تهدید مقام معظم رهبری توسط رژیم صهیونیستی

اعتراض ایران در پی تهدید مقام معظم رهبری توسط رژیم صهیونیستی

نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نامه‌ای رسمی‌ به شورای امنیت نسبت به تهدید علنی رهبر انقلاب توسط رژیم صهیونیستی به شدت هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نامه‌ای رسمی‌ به دبیرکل و رئیس شورای امنیت، نسبت به تهدید علنی رهبر جمهوری اسلامی‌ایران توسط وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به شدت هشدار داد.

امیرسعید ایروانی، تهدید «یسرائیل کاتس» مبنی بر اینکه آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای «برای مرگ نشان شده است» را مصداق بارز تروریسم دولتی و نقض آشکار منشور ملل متحد دانست.

در این نامه تأکید شده است که چنین تهدیداتی، بخشی از سیاست نظام‌مند رژیم صهیونیستی برای ترور مقامات عالی‌رتبه ایران است و با سکوت شورای امنیت، این رژیم در ادامه جنایات خود گستاخ‌تر شده است.

کد مطلب 6876896
نفیسه عبدالهی

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    نظرات

    • IR ۰۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۱
      2 0
      پاسخ
      باید رییس جمهور محکوم کنه

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