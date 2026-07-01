به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه چهارمین روز برگزاری دومین رویداد «خیمه هنر» در محوطه مجموعه تئاترشهر، در جمع خبرنگاران درباره برگزاری دومین دوره این رویداد گفت: هنر قدرتی در روایتگری دارد که هیچ چیز جایگزین آن نیست. سال گذشته این رویداد آغاز شد و امسال با توجه به همزمانی آن با ماه محرم و همچنین ایام تشییع شهدای جنگ اخیر، ویژگیهای متفاوتی پیدا کرده است.
وی ادامه داد: ایران عزیز ما در طول تاریخ خود، چه پیش از اسلام و چه پس از اسلام، همواره آمیزهای از سوگ و حماسه بوده است. این ترکیب از ویژگیهای تمدن ایرانی است؛ زیرا ما تاریخی داریم که در آن مصیبت با رشادت و حماسه در کنار هم روایت شده است. امروز نیز ایران نمایانگر همین ۲ بال است و هنر در همه شاخههای خود این ظرفیت را دارد که روایتگر این حقیقت باشد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ظرفیت هنرهای مختلف اظهار کرد: در موسیقی، هنرهای نمایشی و هنرهای تجسمی، سابقهای طولانی از پیوند سوگ و حماسه وجود دارد. این روزها نیز هنرمندان تلاش میکنند تاریخ امروز ایران را با زبان هنر روایت کنند.
صالحی با اشاره به اجرای «بهپا برخاست» که از تولیدات حوزه هنری انقلاب اسلامی بود و در «خیمه هنر» اجرا شد، گفت: نمایشی که امروز اجرا شد، برگرفته از یک نوحه بود که بعدها به شعار آئینهای تشییع تبدیل شد. این همان ظرفیتی است که فرهنگ و هنر ایرانی در اختیار ما قرار میدهد؛ اینکه چگونه میتوان از یک نوحه با سابقهای طولانی در فرهنگ سوگ ایرانی، اثری نمایشی خلق کرد. این اجرا قرار است در نقاط مختلف تهران، از جمله مصلای امام خمینی (ره)، نیز اجرا شود و ترکیبی از هنر نمایش، موسیقی سوگ و موسیقی حماسه را به نمایش بگذارد. همین اجرای کوتاه نشان میدهد که چه ظرفیت بزرگی برای این ترکیب وجود دارد و ما همچنان میتوانیم از این امکان برای روایت سوگ حماسی بهره بگیریم.
تشییع شهدا، نمادی از قدرت ملی بود
وی درباره برنامههای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای ثبت و روایت مراسم تشییع و وداع رهبر شهید، بیان کرد: بارها گفتهام که این مراسم صرفاً یک قدردانی از سوی مردم نیست، بلکه نمادی از قدرت ملی و توان بازدارندگی کشور به شمار میرود. حضور گسترده مردم در میادین نشان داد که همبستگی ملی میتواند دشمن را ناامید کند و فرهنگ و هنر نیز در همین مسیر نقشآفرینی کردهاند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: در حوزه رسانه تلاش شد خبرنگاران و رسانههای خارجی در این مراسم حضور پیدا کنند. حدود ۶۰۰ خبرنگار و رسانه خارجی مراسم را پوشش دادند و علاوه بر رسانههای داخلی، مهمانان خارجی متعددی نیز برای روایت این رویداد به ایران آمدند که حدود ۲۰۰ نفر از آنها با دعوت سازمان فرهنگ و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حضور یافتند.
وی ادامه داد: در حوزه سینما نیز ساخت یک مستند بلند درباره مراسم تشییع توسط مستندسازان شناختهشده در حال انجام است. همچنین انجمن سینمای جوانان ایران برای ثبت تصویری این رویداد فعالیتهای گستردهای انجام داده و در حوزه عکاسی نیز مجموعه ارزشمندی از تصاویر ثبت شده است. در حوزه شعر و ادبیات نیز برنامههای متعددی در حال اجراست.
صالحی تأکید کرد: هفته آینده که مرتبط با مراسم سوگ رهبر شهید لست، در این مقطع از تاریخ ایران، نقطه عطفی ملی است و نسلهای آینده میتوانند از دریچه هنر این برهه تاریخی را ببینند، درک و احساس کنند؛ حتی اگر خود در آن حضور نداشته باشند.
پس از محرم و صفر، شرایط جدیدی برای فعالیتهای موسیقی فراهم میشود
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به پرسشی درباره صدور مجوز و مسئله ممیزیها در آثار و برگزاری کنسرتها گفت: صدور مجوزها آغاز شده است، اما طبیعتاً در ایام محرم و صفر هر سال محدودیتهایی برای اجراهای اجتماعی و جمعی وجود دارد. پس از این ایام، روند فعالیتها به شکل طبیعی دنبال خواهد شد.
وی افزود: تلاش ما این است که هنرمندانی که در روزهای اخیر در کنار مردم بودند و در مسیر اتحاد و انسجام ملی نقشآفرینی کردند، بتوانند فعالیتهای خود را از سر بگیرند. پس از محرم و صفر شرایط تازهای برای ایجاد نشاط اجتماعی، امید اجتماعی و برگزاری تجمعهای فرهنگی و هنری فراهم میشود.
صالحی تصریح کرد: ما مرزی جز مرز وطندوستی و وطنفروشی نداریم. هر کسی که در کنار وطن ایستاده باشد، در فعالیتهای فرهنگی و هنری آینده نیز حضور خواهد داشت.
در حال رایزنی برای کاهش هزینههای کنسرت هستیم
وی درباره وضعیت اقتصادی گروههای موسیقی نیز گفت: گفتگوهای متعددی با تهیهکنندگان موسیقی در حال انجام است تا بتوانیم میان شرایط اقتصادی گروههای موسیقی و توان مالی مردم تعادل ایجاد کنیم. ما تهیه کننده مالی این موضوع نیستیم اما به هر اندازه بتوانیم فشار اقتصادی بر مردم را کاهش دهیم، پیگیری خواهیم کرد، به رونق فعالیتهای هنری از جمله موسیقی کمک خواهد شد.
خبرهای خوبی درباره تسهیلات هنرمندان داریم
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره حمایتهای مالی از هنرمندان نیز پس از جنگ، بیان کرد: مکاتبات، جلسات و گفتگو های متعددی با دستگاههای مختلف انجام شده است. البته شرایط جنگ و کاهش منابع درآمدی دولت بر روند تصمیمگیریها تأثیر گذاشته، اما به طور کلی خبرهای نسبتاً خوبی در حوزه تسهیلات مشاغل، از جمله مشاغل هنری، داریم و امیدواریم روند پرداخت این تسهیلات بهزودی آغاز شود.
وی افزود: در حوزه کمکهای بلاعوض شاید نیاز به زمان بیشتری باشد، اما در آن بخش نیز ناامید نیستیم. پیش از آغاز شرایط جنگ، وعدههایی در این زمینه داده شده بود، اما تحولات اخیر موجب ایجاد وقفه شد و امیدواریم این موضوع نیز به نتیجه برسد.
تلاش میکنیم پروژه حریم تئاترشهر هرچه زودتر به پایان برسد
صالحی در پاسخ به پرسشی درباره پروژه ساماندهی حریم مجموعه تئاترشهر به خبرنگار مهر گفت: امیدواریم با تلاش مدیریت معاونت امور هنری و مدیریت مجموعه تئاترشهر، این طرح هرچه سریعتر به مرحله نهایی برسد. اقدامات قابل توجهی انجام شده است و امیدواریم بتوانیم بهزودی پایان این پروژه را اعلام کنیم. پیش از این حضور، وقتی در دهه فجر در این مجموعه حضور پیدا کرده بودم، دوستان به من قول به پایان رساندن حریم را تا ماه اسفند داده بودند، اما شرایط بحرانی و جنگ باعث به تأخیر افتادن این موضوع شد.
نگهداری آثار و نسخههای ارزشمند تعزیه نیازمند فضای مناسب است
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان درباره موزه تغزیه، اظهار کرد: در این زمینه گفتگوهایی با سازمان برنامه و بودجه انجام شده است. همچنین در حوزه هنرهای بومی و سنتی استانهای مختلف نیز برنامههایی را دنبال میکنیم تا ظرفیتهای فرهنگی سراسر کشور بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد که باید توسط ما، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان برنامه و بودجه صورت بگیرد.
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