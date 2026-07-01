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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۴۷

زاخارووا: اوکراین باید از دونباس خارج شود

زاخارووا: اوکراین باید از دونباس خارج شود

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد: اوکراین باید نیروهای خود را از دونباس خارج کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه امروز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: تلاش‌ها برای صحبت با روسیه با زبان باج‌ خواهی، تهدید و ضرب الاجل غیرقابل قبول است.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه سپس افزود: مسکو آماده گفتگو با طرفی است که با رویکردی مسئولانه برای دستیابی به راه‌ حلی عادلانه و پایدار تلاش کند و پیشنهادهای سازنده‌ ای را نیز ارائه دهد. کی‌ یف باید از درخواست‌ های غیرمنطقی خود دست بردارد و نیروهای خود را از دونباس خارج کند.

این در حالیست که پیش از این، وزیر خارجه اوکراین گفته بود که «روح انکوریج» دیگر وجود ندارد و از روسیه خواسته بود تا به پیشنهادات اوکراین پاسخ دهد.

اشاره وزیر خارجه اوکراین به انکوریج، به نشست سال گذشته میان ترامپ و پوتین در انکوریج واقع در آلاسکا برمی گردد.

کد مطلب 6876977

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