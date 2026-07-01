زاخارووا: اوکراین باید از دونباس خارج شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه امروز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: تلاش‌ها برای صحبت با روسیه با زبان باج‌ خواهی، تهدید و ضرب الاجل غیرقابل قبول است.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه سپس افزود: مسکو آماده گفتگو با طرفی است که با رویکردی مسئولانه برای دستیابی به راه‌ حلی عادلانه و پایدار تلاش کند و پیشنهادهای سازنده‌ ای را نیز ارائه دهد. کی‌ یف باید از درخواست‌ های غیرمنطقی خود دست بردارد و نیروهای خود را از دونباس خارج کند.

این در حالیست که پیش از این، وزیر خارجه اوکراین گفته بود که «روح انکوریج» دیگر وجود ندارد و از روسیه خواسته بود تا به پیشنهادات اوکراین پاسخ دهد.

اشاره وزیر خارجه اوکراین به انکوریج، به نشست سال گذشته میان ترامپ و پوتین در انکوریج واقع در آلاسکا برمی گردد.