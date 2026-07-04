به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، یوری اوشاکوف، دستیار رئیسجمهور روسیه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین در تماس تلفنی، فرارسیدن روز استقلال آمریکا را به دونالد ترامپ، همتای آمریکایی اش و مردم این کشور تبریک گفت.
اوشاکوف افزود: گفتوگوی تلفنی پوتین و ترامپ یک ساعت و نیم به طول انجامیده است.
وی ادامه داد که پوتین در این گفتوگو، آنچه را «تصویر واقعی میدان نبرد در اوکراین» خواند، برای ترامپ تشریح کرد.
اوشاکوف گفت: پوتین آمادگی روسیه را برای کمکهای عملی برای مساعدت به ثبات اوضاع در خاورمیانه اعلام کرد.
دستیار پوتین افزود: رئیسجمهور روسیه بر ترجیح راهحل سیاسی و دیپلماتیک برای بحران اوکراین تأکید کرد، اما گفت: این روند باید با در نظر گرفتن اصول و رویکردهای اساسی روسیه دنبال شود.
اوشاکوف تأکید کرد: استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستاده ویژه و داماد ترامپ به تلاشهای میانجیگرانه خود برای حلوفصل بحران اوکراین ادامه خواهند داد.
دستیار پوتین گفت: ترامپ در این تماس به چشمانداز گسترش همکاریهای مسکو و واشنگتن پس از پایان درگیری در اوکراین پرداخته است.
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