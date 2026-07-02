به گزارش خبرنگار مهر، محمد منانرئیسی در جلسه شورای اداری استان قم که صبح پنجشنبه در تالار کرامت استانداری قم برگزار شد، با قدردانی از تلاشهای استاندار، معاونان استاندار، شهرداری، دستگاههای اجرایی و مجموعههای حاکمیتی در تدارک برگزاری آیین تشییع رهبر شهید اظهار کرد: مسئولیت برگزاری این مراسم بزرگ، وظیفهای سنگین و تاریخی است و همه دستگاهها در روزهای گذشته با تلاش گسترده برای انجام این مأموریت در میدان حضور داشتهاند.
وی افزود: با توجه به اهمیت این مراسم، لازم است برخی برآوردها و محاسبات بار دیگر مورد بازنگری قرار گیرد تا در روز برگزاری مراسم با کمبود امکانات و بروز مشکلات احتمالی مواجه نشویم.
نماینده مردم قم، کهک و جعفرآباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به اعتقاد من موفقیت این مراسم تاریخی در گرو توجه ویژه به چند موضوع اساسی از جمله حملونقل عمومی، تأمین آب آشامیدنی و فراهم کردن سرویسهای بهداشتی متناسب با حجم جمعیت است.
وی تصریح کرد: اگر قرار باشد بخش عمده شرکتکنندگان از ناوگان حملونقل عمومی استفاده کنند، باید تعداد اتوبوسهای مورد نیاز با نگاه حداکثری محاسبه و تأمین شود تا در پایان مراسم، به ویژه در ساعات گرم روز، مردم با مشکل جابهجایی مواجه نشوند.
تأمین ناوگان حملونقل با نگاه حداکثری انجام شود
منانرئیسی گفت: با فرض حضور چند میلیون نفر و استفاده بخش قابل توجهی از آنان از حملونقل عمومی، حجم سفرهای رفت و برگشت بسیار بالا خواهد بود و لازم است از هماکنون ظرفیت اتوبوسهای مورد نیاز از استانهای مختلف کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: اگر تعداد ناوگان حملونقل کمتر از میزان مورد نیاز باشد، بخش زیادی از مردم ناچار خواهند شد، مسیرهای طولانی را در گرمای روز به صورت پیاده طی کنند که این موضوع میتواند مشکلاتی برای زائران ایجاد کند.
نماینده مردم قم، کهک و جعفرآباد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ضروری است از تمامی ظرفیت استانهای معین و سایر استانهایی که امکان همکاری دارند، برای تأمین ناوگان حملونقل استفاده شود تا خدماترسانی مطلوبتری به مردم ارائه شود.
وی خاطرنشان کرد: برنامهریزی دقیق در حوزه جابهجایی زائران، نقش مهمی در برگزاری منظم و روان این مراسم خواهد داشت.
آب آشامیدنی و سرویسهای بهداشتی باید افزایش یابد
منانرئیسی اظهار کرد: پیشبینی انجام شده برای تأمین آب آشامیدنی اقدام مناسبی است، اما با توجه به گرمای هوا لازم است بطریهای آب از شب قبل در سردخانهها و تجهیزات سرمایشی نگهداری شوند تا در زمان توزیع، آب خنک در اختیار مردم قرار گیرد.
وی افزود: اگر آب آشامیدنی از ساعات ابتدایی روز در فضای باز قرار گیرد، در ادامه روز کیفیت لازم را برای استفاده زائران نخواهد داشت و این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.
نماینده مردم قم، کهک و جعفرآباد در مجلس شورای اسلامی همچنین بر افزایش تعداد سرویسهای بهداشتی تأکید کرد و گفت: با توجه به برآورد جمعیت شرکتکنندگان، ظرفیت پیشبینی شده ممکن است پاسخگوی نیاز مراسم نباشد و در صورت امکان باید از ظرفیت سرویسهای بهداشتی سیار سایر استانها نیز استفاده شود.
وی ادامه داد: هر میزان که امکانات رفاهی متناسب با حجم جمعیت افزایش یابد، رضایتمندی مردم و کیفیت خدماترسانی نیز ارتقا خواهد یافت.
ظرفیت مساجد ساماندهی و مدیریت شود
منانرئیسی با اشاره به ظرفیت مراکز مذهبی و عمومی برای اسکان زائران اظهار کرد: بسیاری از مساجد و مجموعههای مردمی آمادگی خود را برای مشارکت در اسکان زائران اعلام کردهاند و لازم است این ظرفیتها به صورت منسجم ساماندهی و مدیریت شود.
وی افزود: استفاده هدفمند از ظرفیت مساجد، حسینیهها و سایر فضاهای عمومی میتواند بخشی از نیازهای اسکان زائران را برطرف کند و لازم است این موضوع با هماهنگی دستگاههای مسئول دنبال شود.
نماینده مردم قم، کهک و جعفرآباد در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مشارکت مردمی یکی از مهمترین سرمایههای این مراسم است و باید زمینه بهرهگیری مناسب از این ظرفیت فراهم شود.
این مراسم آغاز یک حماسه ماندگار باشد
منانرئیسی گفت: آیین تشییع رهبر شهید نباید صرفاً به عنوان یک مراسم سوگواری تلقی شود، بلکه باید زمینهساز استمرار گفتمان و آرمانهای ایشان باشد.
قم- نماینده مردم قم در مجلس گفت: برنامهریزی برای حملونقل عمومی، تأمین آب آشامیدنی، سرویسهای بهداشتی و اسکان زائران تشییع رهبر شهید باید متناسب با حجم گسترده جمعیت انجام شود.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد منانرئیسی در جلسه شورای اداری استان قم که صبح پنجشنبه در تالار کرامت استانداری قم برگزار شد، با قدردانی از تلاشهای استاندار، معاونان استاندار، شهرداری، دستگاههای اجرایی و مجموعههای حاکمیتی در تدارک برگزاری آیین تشییع رهبر شهید اظهار کرد: مسئولیت برگزاری این مراسم بزرگ، وظیفهای سنگین و تاریخی است و همه دستگاهها در روزهای گذشته با تلاش گسترده برای انجام این مأموریت در میدان حضور داشتهاند.
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