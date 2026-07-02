مصلای تهران میزبان ۴۸ ساعت تلاوت و محافل قرآنی برای بدرقه رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهمترین محورهای این برنامهها، برپایی کرسیهای تلاوت قرآن کریم در شبستان اصلی مصلی است؛ جایی که قلب تپنده مراسم در روزهای وداع خواهد بود و طی ۴۸ ساعت منتهی به مراسم تشییع، میزبان محافل تلاوت و برنامههای قرآنی میشود.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، در ساعات مختلف شبانهروز، جمعی از قاریان ممتاز و بینالمللی کشور به اجرای تلاوت تحقیق و ترتیل خواهند پرداخت. احمد ابوالقاسمی، محمدرضا پورزرگری، حامد شاکرنژاد، مهدی عادلی، قاسم مقدمی و حمیدرضا احمدیوفا از جمله اساتید و قاریان برجستهای هستند که در این کرسیهای تلاوت حضور خواهند داشت.
در کنار تلاوتهای قرآنی، اجرای برنامههای ابتهالخوانی، نغمات دینی و آیینهای معنوی نیز در شبستان مصلی پیشبینی شده است تا فضای مراسم بدرقه و تشییع، رنگوبویی معنویتر به خود بگیرد.
همچنین فرهنگسرای قرآن در این ایام، کارگاههای «کتابت آیات قرآن کریم» را با حضور هنرمندان خوشنویس برجسته کشور برگزار میکند؛ هنرمندانی که همزمان با مراسم وداع، به خلق آثار هنری با محوریت آیات الهی میپردازند.
برگزاری محافل انس با قرآن کریم با حضور قاریان، حافظان و اساتید علوم قرآنی نیز از دیگر بخشهای این برنامه است؛ محافلی که با هدف تقویت حالوهوای معنوی مراسم و همراهی مردم با آیات نورانی قرآن در روزهای وداع برگزار میشود.
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