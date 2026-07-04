به گزارش خبرنگار مهر، علی ایلمان خواننده ای که طی روزهای گذشته در ویژه برنامه «خیمه هنر» به اجرای برنامه پرداخته درباره آنچه با زبان موسیقی درباره ارادت به حضرت سید الشهدا (ع) پیش روی مخاطبان قرار داده است، بیان‌ کرد: قطعاً اجرایی که برای محرم و امام حسین (ع) باشد، متفاوت است و حال و هوای دیگری دارد. این آثار با عشق خوانده می‌شوند و من هم با عشق تمام به اهل‌بیت (ع) و با همه وجودم آمدم. برای من افتخار بزرگی است که بتوانم در مدح امام حسین (ع) بخوانم.

این خواننده درباره معیار انتخاب دستگاه‌های موسیقی در این اجرا گفت: برای سوگواری بیشتر از دستگاه شور و آوازهای وابسته به آن مانند دشستانی و افشاری استفاده می‌شود. همچنین آواز عشاق و دستگاه اصفهان نیز به دلیل آشنایی بیشتر مردم با این فضاها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ایلمان درباره تأثیر موسیقی در انتقال مفاهیم عاشورایی به مخاطب امروز یادآور شد: قطعاً این آثار تأثیرگذار هستند. صدا، شعر و تصویری که مخاطب دریافت می‌کند، می‌تواند احساسات او را درگیر کند. اشعاری که با لحن درست و آوازهایی اجرا می‌شوند که سال‌ها مردم با آنها خاطره دارند، باعث می‌شوند مخاطبان ارتباط بیشتری با مفاهیم عاشورا برقرار کنند و لحظاتی به یاد کربلا باشند.

وی برگزاری برنامه‌هایی مانند «خیمه هنر» را اتفاقی ارزشمند برای هنرمندان و مخاطبان دانست و گفت: این برنامه امتیاز بسیار مثبتی است و خوشحالم که دعوت شدم. همچنین از برادر و دوست عزیزم، تهیه‌کننده و مدیر برنامه‌ام مهدی کرد، تشکر می‌کنم که بسیار زحمت کشید و تلاش کرد این حضور برای من رقم بخورد.

این خواننده درباره قطعات اجرا شده نیز اظهار کرد: اجرا را از دستگاه شور آغاز کردیم و سپس به دشستانی رفتیم. قرار بود اصفهان بخوانیم اما در ادامه به چهارگاه و بیداد رفتیم و قطعاتی را اجرا کردیم.

ایلمان در پایان درباره برنامه‌های آینده خود پس از ماه‌های محرم و صفر گفت: با مهدی کُرد برنامه‌ریزی‌هایی انجام داده‌ایم و وی تلاش زیادی می‌کند تا هرچه سریع‌تر به استیج و جایگاهی که حق ماست برسیم. امیدوارم با لطف خدا و تلاش خودمان این اتفاق هرچه زودتر رقم بخورد.