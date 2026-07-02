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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۴

آماده‌باش راهداری لردگان برای اربعین

آماده‌باش راهداری لردگان برای اربعین

شهرکرد-رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان لردگان گفت: با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، راهداری عملیات گسترده‌ای را در محور لردگان–خوزستان به طول ۵۰ کیلومتر آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، خیرالله جلیلپور صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به افزایش تردد زائران در ایام اربعین حسینی، اداره راهداری شهرستان لردگان اجرای عملیات گسترده راهداری و نگهداری در محور لردگان–خوزستان را در دستور کار قرار داده است.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان لردگان، در این خصوص اظهار کرد: به منظور ارتقای سطح ایمنی، افزایش کیفیت مسیر و فراهم‌سازی شرایط مطلوب برای تردد زائران اربعین، عملیات راهداری در این محور به طول تقریبی ۵۰ کیلومتر در حال اجراست.

وی افزود: این عملیات شامل ریزش‌برداری، پاکسازی حریم راه، اصلاح شیب شیروانی، شانه‌سازی، جمع‌آوری و تعمیر گاردریل‌ها، تعمیر و نصب تابلوهای جاده‌ای، شست‌وشوی تابلوها، لکه‌گیری هندسی، اجرای روکش آسفالت و تعمیرات روشنایی تونل‌ها می‌شود که همگی با هدف افزایش ایمنی و کاهش مخاطرات جاده‌ای انجام می‌گیرد.

جلیل‌پور با اشاره به به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌های موجود تصریح کرد: این اقدامات با استفاده از ماشین‌آلات سبک و سنگین راهداری و با تلاش مستمر نیروهای عملیاتی در حال اجراست تا این محور برای تردد ایمن و روان زائران اربعین آماده شود.

کد مطلب 6877255

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