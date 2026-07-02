به گزارش خبرنگار مهر، خیرالله جلیلپور صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به افزایش تردد زائران در ایام اربعین حسینی، اداره راهداری شهرستان لردگان اجرای عملیات گسترده راهداری و نگهداری در محور لردگان–خوزستان را در دستور کار قرار داده است.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان لردگان، در این خصوص اظهار کرد: به منظور ارتقای سطح ایمنی، افزایش کیفیت مسیر و فراهم‌سازی شرایط مطلوب برای تردد زائران اربعین، عملیات راهداری در این محور به طول تقریبی ۵۰ کیلومتر در حال اجراست.

وی افزود: این عملیات شامل ریزش‌برداری، پاکسازی حریم راه، اصلاح شیب شیروانی، شانه‌سازی، جمع‌آوری و تعمیر گاردریل‌ها، تعمیر و نصب تابلوهای جاده‌ای، شست‌وشوی تابلوها، لکه‌گیری هندسی، اجرای روکش آسفالت و تعمیرات روشنایی تونل‌ها می‌شود که همگی با هدف افزایش ایمنی و کاهش مخاطرات جاده‌ای انجام می‌گیرد.

جلیل‌پور با اشاره به به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌های موجود تصریح کرد: این اقدامات با استفاده از ماشین‌آلات سبک و سنگین راهداری و با تلاش مستمر نیروهای عملیاتی در حال اجراست تا این محور برای تردد ایمن و روان زائران اربعین آماده شود.

