به گزارش خبرنگار مهر، خیرالله جلیلپور صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به افزایش تردد زائران در ایام اربعین حسینی، اداره راهداری شهرستان لردگان اجرای عملیات گسترده راهداری و نگهداری در محور لردگان–خوزستان را در دستور کار قرار داده است.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان لردگان، در این خصوص اظهار کرد: به منظور ارتقای سطح ایمنی، افزایش کیفیت مسیر و فراهمسازی شرایط مطلوب برای تردد زائران اربعین، عملیات راهداری در این محور به طول تقریبی ۵۰ کیلومتر در حال اجراست.
وی افزود: این عملیات شامل ریزشبرداری، پاکسازی حریم راه، اصلاح شیب شیروانی، شانهسازی، جمعآوری و تعمیر گاردریلها، تعمیر و نصب تابلوهای جادهای، شستوشوی تابلوها، لکهگیری هندسی، اجرای روکش آسفالت و تعمیرات روشنایی تونلها میشود که همگی با هدف افزایش ایمنی و کاهش مخاطرات جادهای انجام میگیرد.
جلیلپور با اشاره به بهکارگیری تمامی ظرفیتهای موجود تصریح کرد: این اقدامات با استفاده از ماشینآلات سبک و سنگین راهداری و با تلاش مستمر نیروهای عملیاتی در حال اجراست تا این محور برای تردد ایمن و روان زائران اربعین آماده شود.
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