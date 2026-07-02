کشتی فرنگی جوانان ایران قهرمان زودهنگام آسیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی آسیا در حالی امروز (پنجشنبه ۱۱ تیر) با برگزاری مبارزات ۵ وزن دوم در تایلند پیگیری شد که تیم اعزامی ایران روز گذشته و در پایان مبارزات ۵ وزن نخست این رقابت ها، صاحب ۳ مدال طلا و یک برنز شده بود.

آرمین شمسی پور در وزن ۵۵ کیلوگرم، علی غریبی در وزن ۶۳ کیلوگرم و امیرحسین عبدولی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم صاحب مدال طلا شدند و امیرحسین نعمت زاده در وزن ۸۷ کیلوگرم هم به مدال برنز دست یافت.

امروز و در جریان مبارزات روز دوم هم تیم ایران توسط امیرعلی حیدری در وزن ۶۰ کیلوگرم صاحب مدال برنز شد.

با کسب این مدال ، قهرمانی تیم کشتی فرنگی جوانان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا قطعی شد. این در حالی است که ایران ۳ نماینده در فینال دارد و یک فرنگی کار دیگر کشورمان هم باید در مرحله رده بندی مبارزه کند.

محمد رضا غلامی دیگر نماینده ایران در مرحله رده بندی است که هنوز مبارزه خود را در وزن ۶۷ کیلوگرم برگزار نکرده است. محمد کاظمی در وزن ۷۲ کیلوگرم، علیرضا محمدحسین در وزن ۸۲ کیلوگرم و میرسام محمدیی در وزن ۹۷ کیلوگرم هم فینالیست های ایران هستند.