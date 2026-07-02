کلانتری: جهاد تبیین امروز امتداد دفاع مقدس ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری عصر پنجشنبه در جلسه جهاد تبیین حرم مطهر شاهچراغ (ع)، ضمن تسلیت ایام حزن اهل‌بیت(ع)، ایام اسارت خاندان نبوت و همچنین در آستانه تشییع «آقای شهید ایران»، گفت: این ایام، از حساس‌ترین مقاطع تاریخی و معنوی برای امت اسلامی است و حضور در مراسم و برنامه‌های مرتبط، نوعی ادای وظیفه در قبال اهل‌بیت(ع) و شهیدان راه حق محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه تجلیل از امام شهید موجب رضایت قلبی حضرت ولی‌عصر(عج) است، افزود: این حرکت‌ها صرفاً آیینی و نمادین نیست، بلکه بخشی از هویت مقاومت ملت ایران و استمرار مسیر دفاع مقدس در برابر استکبار جهانی به شمار می‌رود.

حجت الاسلام کلانتری افزود: درگیری میان جبهه حق و جبهه باطل، یک حقیقت تاریخی و تغییرناپذیر است و این دو جبهه در ماهیت خود هیچ‌گاه امکان آشتی و سازش ندارند. وی گفت: جبهه حق، جبهه ولایت الهی و توحید است و جبهه باطل، جبهه طاغوت و سلطه‌طلبی؛ و تقابل این دو، همیشگی و ذاتی است.

جهاد تبیین؛ امتداد دفاع مقدس ملت ایران

تولیت آستان مقدس شاهچراغ(ع) با اشاره به شرایط کنونی منطقه و تحولات جهانی، تصریح کرد: امروز جهاد تبیین ادامه همان مسیر دفاع مقدس است و ملت ایران در برابر فشارهای نظام سلطه، با آگاهی، بصیرت و حضور میدانی ایستاده است.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت گسترده مردم در برنامه‌های پیش‌ِرو گفت: هرچه این حضور پررنگ‌تر و باشکوه‌تر باشد، پیام اقتدار ملت ایران به دشمنان روشن‌تر و قاطع‌تر منتقل خواهد شد.

تبیین پیام اخیر مقام معظم رهبری

حجت الاسلام کلانتری در بخش دیگری از سخنان خود به پیام اخیر مقام معظم رهبری درباره برخی تحولات و تفاهم‌نامه‌ها اشاره کرد و آن را «یکی از جامع‌ترین، کوتاه‌ترین و در عین حال عمیق‌ترین پیام‌های راهبردی» توصیف کرد.

وی افزود: در این پیام، رهبری معظم انقلاب با وجود داشتن نظر اولیه متفاوت، با توجه به تعهد رسمی رئیس‌جمهور و اعضای شورای عالی امنیت ملی، اجازه اجرای تصمیم را صادر کردند؛ موضوعی که به‌روشنی نشان‌دهنده جایگاه سازوکارهای قانونی و نهادی در نظام جمهوری اسلامی است.

حجت الاسلام کلانتری تأکید کرد: نکته مهم این پیام آن است که تصمیمات کلان در جمهوری اسلامی بر پایه فرآیندهای کارشناسی و نهادی اتخاذ می‌شود و نه صرفاً بر اساس نظر فردی، و این مسئله یکی از ویژگی‌های مهم نظام ولایت فقیه است.

نقش نهادهای مشورتی در نظام جمهوری اسلامی

وی با اشاره به جایگاه نهادهایی همچون شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت: این نهادها بازوهای مشورتی و کارشناسی در فرآیند تصمیم‌سازی کشور هستند و نقش مهمی در تنظیم سیاست‌های کلان دارند.

حجت الاسلام کلانتری افزود: ولایت فقیه در جمهوری اسلامی مبتنی بر عقلانیت جمعی، مشورت و کارشناسی است و تصمیم‌گیری‌ها در چارچوب این سازوکارها انجام می‌شود.

تأکید بر عدم تقلیل پیام رهبری به اختلاف سیاسی

تولیت آستان مقدس شاهچراغ(ع) هشدار داد: نباید پیام مقام معظم رهبری بهانه‌ای برای ایجاد اختلاف در جامعه شود. وی تأکید کرد: دشمنان همواره در تلاش‌اند از هر موضوعی برای ایجاد شکاف در وحدت ملی استفاده کنند و باید نسبت به این مسئله هوشیار بود.

حجت الاسلام کلانتری با رد برداشت‌های نادرست درباره مخالفت با مذاکره، اظهار داشت: پیام‌های اخیر رهبری نشان می‌دهد اصل مذاکره در چارچوب منافع ملی مورد تأیید است، اما این امر به معنای عدول از اصول و اهداف کلان انقلاب اسلامی نیست.

وی افزود: جمهوری اسلامی همواره بر حفظ اصول، آرمان‌ها و خطوط قرمز خود تأکید داشته و در عین حال از ابزارهای دیپلماتیک برای پیشبرد منافع ملی استفاده کرده است.

تجربه تاریخی جمهوری اسلامی در عبور از بحران‌ها

وی با اشاره به دوران دفاع مقدس و سایر مقاطع حساس تاریخی گفت: ملت ایران در سخت‌ترین شرایط نیز با وحدت، ایمان و تبعیت از رهبری توانسته از بحران‌ها عبور کند و امروز نیز همین مؤلفه‌ها رمز موفقیت کشور است.

حجت الاسلام کلانتری افزود: تجربه‌های تاریخی نشان داده است که هرگاه انسجام ملی حفظ شده، کشور از پیچیده‌ترین بحران‌ها عبور کرده است.

تولیت آستان مقدس شاهچراغ(ع) در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: دشمنان انقلاب اسلامی به‌طور مستمر در تلاش برای ایجاد اختلاف داخلی هستند و نباید اجازه داد هیچ برداشت نادرستی از پیام رهبری، به ابزار تفرقه تبدیل شود.

وی تأکید کرد: وحدت، همدلی و تبعیت از رهبری، رمز استمرار عزت و اقتدار ملت ایران است.