انتخابات هیئت مدیره خانه مستند لرستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات هیئت مدیره خانه مستند لرستان روز پنج شنبه با حضور اعضا و فیلمسازان این مجموعه در خرم‌آباد برگزار شد و اعضای جدید هیئت مدیره برای یک دوره دو ساله انتخاب شدند.

در این انتخابات که با رأی اعضا و فیلمسازان کاندیدا برگزار شد، افراد زیر به عنوان اعضای هیأت مدیره خانه مستند لرستان انتخاب شدند:

حجت حافظی

شمس‌الدین آروند

دیبا حسن‌پور

عزیز بابانژاد

محمد بارانی

همچنین کیومرث سرشار به عنوان بازرس و مجتبی امیری به عنوان عضو علی‌البدل این دوره انتخاب شدند.

تغییر ترکیب هیئت مدیره با واگذاری جایگاه

بر اساس تصمیم اتخاذشده پس از پایان جلسه، محمد بارانی جایگاه خود را در هیئت مدیره به عضو علی‌البدل واگذار کرد و مجتبی امیری به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره جایگزین وی شد.

خانه مستند لرستان با هدف حمایت از مستندسازان، توسعه فعالیت‌های مستندسازی و تقویت ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان فعالیت می‌کند و برگزاری این انتخابات در راستای تداوم فعالیت‌های صنفی و اجرایی این مجموعه انجام شد.