https://mehrnews.com/x3ctV3 ۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۲:۲۶ کد مطلب 6878621 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۲:۲۶ حضور مردم آستانه در موج ۱۲۵ مقاومت آستاته- در این ویدئو حضور مردم آستانه در موج ۱۲۵ مقاومت را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6878621 کپی شد مطالب مرتبط یکصد و بیست و پنجمین شب بیعت مردم دیار آفتاب با رهبر معظم انقلاب صد و بیست و چهارمین شکوه حضور مردم خمین در بیعت با رهبر انقلاب ضیاءآباد در شب ۱۲۵؛ مردم بار دیگر در اجتماع شبانه گرد هم آمدند ۱۲۴ شب استقامت و حماسه مردم محلات در حمایت از ولایت فقیه دانسفهان در شب ۱۲۵؛ همدلی مردم در امتداد شبهای اجتماع برچسبها شهر آستانه تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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