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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۶

دعوت رئیس دانشگاه شهید بهشتی از مردم برای شرکت در تشییع رهبر شهید

دعوت رئیس دانشگاه شهید بهشتی از مردم برای شرکت در تشییع رهبر شهید

رئیس دانشگاه شهید بهشتی برای دعوت به حضور در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، سید محمودرضا آقا میری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی برای دعوت به حضور در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی بیانیه ای صادر کرد. متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
﴿مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ ۖ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا﴾
(سوره احزاب، آیه ۲۳)
شهادت، نقطه پایان راه مجاهدان نیست؛ آغاز فصل تازه‌ای از حیات اندیشه و استمرار مسئولیت تاریخی ملت‌هاست. رهبر شهید انقلاب اسلامی نه تنها با نثار جان خویش، برگ زرین دیگری بر دفتر پرافتخار تاریخ این سرزمین افزود، بلکه اوج مجاهدت و ایثار را معنا کرد. بی‌تردید، مکتب، اندیشه و سیره او همچنان الهام‌بخش نسل‌های امروز و فردای ایران اسلامی خواهد بود.

جامعه دانشگاهی، به عنوان پیشگام اندیشه، آگاهی، مسئولیت اجتماعی و تربیت سرمایه انسانی کشور، همواره در بزنگاه‌های تاریخی، نقش ممتاز خود را در دفاع از استقلال، عزت ملی، هویت دینی و پیشرفت ایران اسلامی ایفا کرده است. امروز نیز دانشگاه، نه تنها کانون تولید علم، بلکه خاستگاه بصیرت، امید، وحدت و مسئولیت‌پذیری ملی است.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی، از تمامی استادان فرهیخته، کارکنان گرانقدر، دانشجویان عزیز، دانش‌آموختگان دانشگاه شهید بهشتی و نیز از آحاد مختلف مردم شریف ایران، به‌ویژه جامعه بزرگ دانشگاهیان کشور دعوت می‌کنم تا با حضوری پرشور، آگاهانه و مسئولانه در مراسم تشییع این شهید والامقام، بار دیگر جلوه‌ای ماندگار از وحدت ملی، وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی و همبستگی ملت ایران را به نمایش بگذارند.

امروز، مسئولیت جامعه دانشگاهی تنها به تولید علم محدود نمی‌شود؛ بلکه صیانت از سرمایه‌های معنوی، تقویت انسجام ملی و پاسداری از هویت تمدنی و فرهنگی ایران اسلامی نیز بخشی از رسالت تاریخی دانشگاه است. حضور در این آیین باشکوه، تجلی همین مسئولیت اجتماعی و ملی خواهد بود.

اطمینان دارم مردم بصیر، آگاه و ولایتمدار ایران اسلامی، همان‌گونه که در مقاطع حساس تاریخ انقلاب اسلامی همواره حضوری مسئولانه و عزتمند داشته‌اند، این بار نیز با حضور گسترده خود در مراسم تشییع، ضمن تجدید عهد با آرمان‌های رهبر شهید انقلاب، پیام روشنی از همبستگی، استقامت و وفاداری ملت ایران را به جهانیان مخابره خواهند کرد و بار دیگر نشان خواهند داد که پیوند مردم این سرزمین با ارزش‌های دینی، استقلال ملی و ولایت، پیوندی ریشه‌دار و استوار است.

بی‌تردید، دانشگاه شهید بهشتی نیز همگام با سایر مراکز علمی و دانشگاهی کشور، با حضور فعال خانواده بزرگ خود در این مراسم، مخصوصاً در زمینه میزبانی از جامعه دانشگاهیان سراسر کشور، رسالت فرهنگی، اجتماعی و تاریخی خویش را در پاسداشت مقام شامخ شهیدان و صیانت از سرمایه‌های معنوی انقلاب اسلامی به انجام خواهد رساند.
از خداوند متعال، علو درجات برای رهبر شهید انقلاب اسلامی، عزت روزافزون ملت بزرگ ایران و توفیق همگان را در ادامه راه پرافتخار شهیدان و خدمت به اعتلای ایران اسلامی مسئلت دارم.

کد مطلب 6878074
زهرا سیفی

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