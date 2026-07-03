قربانی نژاد: ساده‌ زیستی و پایداری بر اصول، شاخصه اصلی رهبر شهید است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام مرتضی قربانی‌نژاد، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته فهرج با معرفی «رهبر شهید» به عنوان الگوی کامل انقلابی‌ گری، به ویژگی‌های اخلاقی و سیاسی ایشان اشاره کرد و گفت: رهبر شهید با ساده‌ زیستی بی‌نظیر، پایداری بر اصول و برخورد پدرانه با تمامی جریان‌های سیاسی، نمونه‌ای از ایستادگی بر اسلام ناب بود.

وی با تبیین مفاهیم عمیق انقلابی، افزود: انقلاب واقعی برخلاف هیجانات گذرا، یک دگرگونی همیشگی در تمام ابعاد وجودی است.

امام جمعه فهرج، تصریح کرد: یک انقلابی واقعی، کسی نیست که تنها «رنگ می‌پذیرد»، بلکه کسی است که با تحول در خود، به پیرامون خود «رنگ می‌دهد» و بر جامعه و جهان تأثیر می‌گذارد.

قربانی نژاد، همچنین با بازخوانی داستان «بشر بن عمر حضرمی» در کربلا، ایستادگی و دلباختگی او را اوجِ ویژگی‌های یک شیعه انقلابی دانست که در زیارت ناحیه مقدسه نیز مورد تجلیل قرار گرفته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت وحدت و انسجام برای رسیدن به اهداف بزرگ نظام تأکید کرد و مرز دقیقی میان مطالبه‌گری هوشمندانه و تخریب قائل شد.

وی اظهار داشت: مطالبه‌ گری به معنای نقد عملکردها و پیگیری وظایف است، اما توهین، تخریب و متهم کردن دیگران، برخلاف روحیه انقلابی و عامل ایجاد شکاف در جامعه است.

امام جمعه فهرج در ادامه بر لزوم تبعیت از رهبر معظم انقلاب و فصل‌الخطاب بودن کلام ایشان تأکید کرد و آن را نتیجه مشورت و جایگاه ولایت مطلقه دانست.

قربانی نژاد، با اشاره به جنایات آمریکا، به‌ویژه حادثه شلیک به هواپیمای ۶۵۵، بر بی‌اعتمادی مطلق به این رژیم تأکید کرد و آن را «پدر کشتگی» دشمن خواند.

وی همچنین ضمن یادآوری مناسبت‌های پیش رو، از جمله بزرگداشت علامه امینی، روز شهرداری و دهیاری و روز مالیات، از اهمیت خدمت به مردم و توجه به نظام مالیاتی برای آبادانی کشور یاد کرد.