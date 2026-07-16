جلالی: تنها راه مقابله با ظلم و استکبار، ایستادگی و مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حامد جلایی، پنجشنبه شب در حاشیه مراسم اجتماع اقتدار مردمی در گلزار شهدای گمنام شهرستان فهرج با بیان اینکه ورود کاروان اهلبیت(ع) به شام با شلوغی همراه بود، اظهار داشت: اهلبیت(ع) در سختترین شرایط و در بدترین مکانها نگهداری شدند، اما هرگز از بیان حق و روشنگری در برابر دشمنان عقبنشینی نکردند.
وی با اشاره به خطبههای حضرت زینب(س) در برابر یزید و سخنان امام سجاد(ع) افزود: پیام اصلی این خطبهها، شناخت حقیقت، دفاع از راه حق و ایستادن در برابر ظلم است؛ حتی اگر این ایستادگی به قیمت جان تمام شود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی فهرج ادامه داد: حضرت زینب(س) در کنار روشنگری درباره مظلومیت اهلبیت(ع)، بر ضرورت وحدت، همدلی و مقابله جمعی با ستم تأکید کرد و این پیام امروز نیز برای جامعه اسلامی راهگشاست.
وی همچنین در ادامه گفت: تجربه تاریخی نشان داده است که تنها راه مقابله با ظلم و استکبار، ایستادگی و مقاومت است و ملتها نباید در برابر جنایت و بیعدالتی سکوت کنند.
جلایی، با تأکید بر ضرورت تبیین درست برای مردم، اظهار داشت: کودکان، بیماران و مردم بیگناه قربانی ظلم میشوند و وظیفه ماست که با روشنگری، اجازه ندهیم حقیقت در میان هیاهوی تبلیغات پنهان بماند.
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