شیرازی: پیام رهبر انقلاب درباره مذاکرات را نباید گزینشی تفسیر کرد

حجت‌الاسلام علی شیرازی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به پرسشی درباره برداشت خود از پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: نخست باید توجه داشت که پیام رهبر انقلاب، یک پیام بین‌المللی است و نباید صرفاً از زاویه مسائل داخلی به آن نگاه کرد.

وی افزود: پیام‌های رهبر انقلاب باید عامل وحدت باشند، نه زمینه‌ساز اختلاف و دوگانگی در جامعه.

نباید از سخنان رهبری برداشت گزینشی داشت

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با اشاره به برخی برداشت‌ها از موضوع مذاکرات گفت: برخی تنها بخشی از سخنان رهبر انقلاب را نقل می‌کنند، در حالی که باید مجموعه بیانات ایشان را کنار هم دید.

وی ادامه داد: رهبر انقلاب پیش از جنگ نیز اجازه انجام مذاکرات را صادر کردند و پس از آن نیز فرمودند این افراد مورد اعتماد هستند و مأموریت خود را انجام می‌دهند.

مذاکره باید در چارچوب اصول باشد

شیرازی با بیان اینکه اصل مذاکره مورد نفی رهبر انقلاب نیست، اظهار کرد: برداشت من این است که مذاکره می‌تواند انجام شود، اما مذاکره‌ای که در آن اصول و خطوط قرمز جمهوری اسلامی رعایت شود و طرف ایرانی از موضع قدرت وارد گفتگو شود.

وی افزود: امروز جمهوری اسلامی نسبت به گذشته از قدرت بیشتری برخوردار است و اگر قرار است مذاکره‌ای صورت گیرد، باید در جهت تأمین منافع ملی و کسب امتیازات بیشتر برای کشور باشد.

جنگ پایان یافته، اما انتقام پایان نیافته است

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا گفت: پایان جنگ به معنای پایان همه موضوعات نیست. موضوع انتقام، پیگیری حقوق شهداء، مطالبه غرامت و دفاع از حقوق ملت ایران همچنان باقی است و باید در همه مذاکرات و تعاملات مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: امروز جمهوری اسلامی در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند با اقتدار از حقوق ملت دفاع کند.

مسئولان باید تابع ولایت باشند

شیرازی با تأکید بر جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی اظهار کرد: همه مسئولان باید خود را تابع رهبر انقلاب بدانند و از چارچوب‌های تعیین‌شده توسط ایشان خارج نشوند.

وی افزود: همان‌گونه که در موضوع موشکی و دفاعی، اجرای دقیق تدابیر رهبر انقلاب کشور را به اقتدار رساند، در سایر حوزه‌ها نیز تبعیت از این رهنمودها می‌تواند موجب پیشرفت کشور شود.

نباید نظر شخصی را به نام رهبری بیان کرد

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در پایان خاطرنشان کرد: باید مراقب باشیم برداشت‌ها و تحلیل‌های شخصی خود را به نام رهبر انقلاب مطرح نکنیم.

وی گفت: وظیفه ما این است که سخنان رهبر انقلاب را همان‌گونه که بیان شده، با دقت و امانت برای مردم تبیین کنیم، نه اینکه نظر شخصی خود را به جای نظر ایشان ارائه دهیم.