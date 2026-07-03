به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی‌فر عصر امروز جمعه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در راستای مقابله قاطع با سارقان و افراد مال‌خر و باهدف ارتقای امنیت اجتماعی و صیانت از اموال شهروندان، طرح گسترده برخورد با سارقان و مال‌خران به مدت ۴۸ ساعت در سراسر استان به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: مأموران پلیس با اشراف اطلاعاتی، انجام اقدامات تخصصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های انتظامی و اطلاعاتی موفق شدند ۹۳ نفر سارق و مال‌خر را که در زمینه سرقت احشام، منازل، خودرو، موتورسیکلت و سایر سرقت‌ها فعالیت داشتند، شناسایی و دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی لرستان، تصریح کرد: در جریان اجرای این طرح، ۴۷ دستگاه موتورسیکلت مسروقه، ۱۲ دستگاه خودروی سرقتی و مقادیر قابل‌توجهی از سایر اموال سرقتی کشف شد.

سردار هاشمی‌فر با اشاره به ارزش اموال کشف‌شده، بیان کرد: برابر اعلام کارشناسان، ارزش ریالی اموال مکشوفه بالغ بر ۷۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با مجرمان، تصریح کرد: بارها هشدار داده‌ایم که هیچ نقطه امنی در استان برای سارقان، مال‌خران و مخلان امنیت وجود نخواهد داشت و پلیس با قاطعیت، هوشمندی و بدون اغماض با آنان برخورد خواهد کرد.