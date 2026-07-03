به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف‌آبادی شامگاه جمعه در اجتماع شبانه مردم اراک اظهار کرد: مراسم‌های پیش‌رو در تهران، قم، کربلا، نجف اشرف و مشهد مقدس با شکوه خاصی برگزار خواهد شد و از استان مرکزی نیز بیش از ۵۰ هزار نفر در آیین تشییع تهران حضور خواهند یافت.

وی افزود: شهادت فرماندهان و شخصیت‌های برجسته انقلاب هرگز موجب تضعیف انسجام ملی نخواهد شد.

آیت الله دری نجف‌آبادی تصریح کرد: دشمنان بدانند پیوند ملت با ولایت، پیوندی اعتقادی، عمیق و برخاسته از مکتب اهل‌بیت(ع) و قیام عاشوراست و این ارتباط با تهدید و ترور گسسته نمی‌شود.

وی با اشاره به آیین‌های تشییع و بزرگداشت شهدای اخیر، حضور گسترده مردم و مهمانان خارجی در جمهوری اسلامی ایران را نماد وفاداری ملت به آرمان‌های انقلاب و خون شهدا دانست و گفت: این حضور عظیم، حامل پیام‌های روشنی برای دشمنان ملت ایران، به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی تاکید کرد: ملت ایران تا تحقق عدالت و گرفتن انتقام خون شهدا از جنایتکاران، از آرمان‌های خود عقب‌نشینی نخواهد کرد و در مسیر مقاومت ثابت‌قدم خواهد ماند.

وی افزود: رهبری انقلاب اسلامی، شخصیتی مجاهد، فقیه، متقی و خدمتگزار ملت است و ادامه‌دهنده مکتب امام راحل و امام حسین(ع) بوده و ملت ایران با تمام وجود از ولایت حمایت می‌کند.

آیت الله دری نجف‌آبادی بیان کرد: آمادگی دفاعی و اقتدار نظامی کشور باید در بالاترین سطح حفظ شود و نباید به دشمنان حیله‌گر و عهدشکن اعتماد کرد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی بر ضرورت حفظ وحدت اجتماعی، تحکیم بنیان خانواده و صیانت از ارزش‌های دینی تأکید کرد و گفت: خانواده، محور اصلی عزت و هویت جامعه است و حفظ آن وظیفه‌ای همگانی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اهمیت حجاب، عفاف، تقوا و معنویت در جامعه اسلامی تصریح کرد: رعایت حرمت‌های اجتماعی، حفظ کرامت انسانی و پایبندی به احکام شرعی و قانونی، لازمه صیانت از هویت اسلامی و اجتماعی جامعه است.