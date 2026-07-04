دو محموله قاچاق به ارزش ۶۶ میلیارد ریال در سواحل بندرعباس کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رامهر جوذری، اظهار کرد: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تشدید برخورد با قاچاقچیان مرزبانان پایگاه دریابانی بندرعباس با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد مسیرهای تردد شناورها دو محموله کالای قاچاق را در حوزه استحفاظی این شهرستان شناسایی کردند.

وی افزود: مرزبانان پس از ساعتی جستجو موفق شدند مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق شامل البسه، کفش و صندل، لوازم برقی، دوچرخه و سه‌چرخه و لوازم آرایشی را کشف و ضبط کنند.

جانشین پایگاه دریابانی بندرعباس با بیان اینکه قاچاقچیان با مشاهده مأموران از محل متواری شدند، تصریح کرد: شناسایی و دستگیری متهمان این پرونده در دستور کار اطلاعاتی و عملیاتی مرزبانان قرار دارد.

سرهنگ جوذری در پایان، خاطرنشان کرد: برابر اعلام کارشناسان ارزش کالاهای کشف‌شده ۶۶ میلیارد ریال برآورد شده است.