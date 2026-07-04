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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۸

دو محموله قاچاق به ارزش ۶۶ میلیارد ریال در سواحل بندرعباس کشف شد

دو محموله قاچاق به ارزش ۶۶ میلیارد ریال در سواحل بندرعباس کشف شد

بندرعباس- جانشین پایگاه دریابانی بندرعباس از کشف دو محموله کالای قاچاق به ارزش ۶۶ میلیارد ریال در مرزهای آبی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رامهر جوذری، اظهار کرد: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تشدید برخورد با قاچاقچیان مرزبانان پایگاه دریابانی بندرعباس با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد مسیرهای تردد شناورها دو محموله کالای قاچاق را در حوزه استحفاظی این شهرستان شناسایی کردند.

وی افزود: مرزبانان پس از ساعتی جستجو موفق شدند مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق شامل البسه، کفش و صندل، لوازم برقی، دوچرخه و سه‌چرخه و لوازم آرایشی را کشف و ضبط کنند.

جانشین پایگاه دریابانی بندرعباس با بیان اینکه قاچاقچیان با مشاهده مأموران از محل متواری شدند، تصریح کرد: شناسایی و دستگیری متهمان این پرونده در دستور کار اطلاعاتی و عملیاتی مرزبانان قرار دارد.

سرهنگ جوذری در پایان، خاطرنشان کرد: برابر اعلام کارشناسان ارزش کالاهای کشف‌شده ۶۶ میلیارد ریال برآورد شده است.

کد مطلب 6878827

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