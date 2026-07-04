پیام مشترک مسئولان ارشد سیستان و بلوچستان به مناسبت تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مصطفی محامی نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و منصور بیجار استاندار، به مناسبت مراسم بزرگ تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای پیام مشترک منتشر کردند.

متن‌پیام به شرح ذیل است:

بسم‌ الله الرحمن الرحیم

️شهادت مظلومانه و ناجوانمردانه رهبر عظیم‌الشأن و فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی امام شهید سیدعلی خامنه‌ای(قدس الله نفسه الزکیه) به دست اشقی‌الاشقیاء و استکبار جهانی، اگرچه قلب امت اسلامی را آکنده از اندوه کرد، اما حقانیت این شخصیت بی‌نظیر را بیش از پیش برای همه آشکار نموده و نقطه عطفی در تاریخ ایران، اسلام و انقلاب اسلامی به جا گذاشت.

️به زودی مراسم باشکوه تشییع و تدفین امام شهیدمان، آینه‌ای تمام نما و جلوه‌ای بی‌نظیر از ارادت قلبی، محبت و ولایت‌مداری ملت مبعوث نسبت به رهبر عزیزتر از جان شان را در برابر جهانیان عیان خواهد کرد. بدون شک حضور گسترده و سیل عظیم جمعیت در این مراسم تاریخی، نشانگر تجلیل از مقام والای امام شهید و نمادی آشکار از ایستادگی، اقتدار، بیداری و آرمان‌خواهی ملت شریف ایران است که نشان می‌دهد راه آن شهید والامقام ادامه دارد.

️تشییع امام شهید، تنها یک وداع نیست، بلکه به معنای تجدید میثاق و بیعتی دوباره با رهبری عزیز و ادامه‌دهنده راه ایشان است. ملت مبعوث بر اساس شعار راهبردی این مراسم یعنی «باید برخاست»، با سرلوحه قرار دادن آرمان‌های آن شهید والامقام، در میدان‌های گوناگون دفاع از اسلام، عزت ملی و پیشرفت کشور، استوارتر از گذشته گام خواهند برداشت.

️اینجانبان ضمن تسلیت این مصیبت بزرگ به محضر حضرت صاحب‌الزمان(عج)، رهبر معظم انقلاب اسلامی و ملت شریف ایران و تمام آزادی‌خواهان عالم، از آحاد مردم مؤمن و ولایی سیستان و بلوچستان دعوت می‌نماییم تا هر که می‌تواند با حضور و ارائه خدمت در مراسم‌های متمرکز در تهران، قم و مشهد و یا در برنامه‌های یادبود در سطح شهرستان‌های استان، به نحو شایسته‌ای دین خود را به امام شهید ادا نماید.

️امیدواریم خداوند متعال روح پاک آن امام شهید را با ائمه معصومین(ع) محشور گرداند و به ملت ایران و جبهه مقاومت، در سایه هدایت‌های حکیمانه رهبری جدید، عزت، سربلندی و پیروزی نهایی بر استکبار جهانی را عنایت فرماید. بمنه و کرمه