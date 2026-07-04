گروه بین الملل، خبرگزاری مهر: خانم سیده طیبه بخاری تحلیلگر برجسته پاکستانی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر ضمن اشاره به ابعاد شخصیتی رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران تصریح کرد که ایشان در سراسر زندگی مجاهدانه و همچنین شهادت مظلومانه و شجاعانه خویش به کلام مولا علی علیه السلام عینیت بخشید که فرمودند: یار و یاور مظلومان و دشمن ظالمان باشید.

خانم بخاری تاکید کرد که ایشان همچنین به این کلام امام علی (علیه السلام) عمل کردند که پذیرفتن زندگی آمیخته با ذلت و خواری شایسته انسان آزاده نیست و مرگ با شرافت بسیار بهتر از زندگی در سایه ذلت است.

این تحلیلگر پاکستانی افزود که رهبر فقید انقلاب اسلامی فلسفه زندگی علوی را بار دیگر به جهانیان یادآور شد و آبروی از دست رفته مسلمانان را بازگرداند و روح تازه‌ای در کالبد اسلام دمیده و درس شهامت و شجاعت به امت اسلام داد.

وی افزود که رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران به جهانیان نشان داد که هنوز هم انسان‌هایی هستند که جان خود را فدا می‌کنند، ولی تن به ذلت نمی‌دهند.

طیبه بخاری تصریح کرد: رهبر ما مرد سخن نبود، بلکه مرد میدان بود؛ ایشان جان خود را برای هدف عظیم انسانی فدا کرد. ایشان سر داد تا پرچم اسلام سرافراز بماند؛ جان خود را فدا کرد تا پیکر دین محفوظ بماند.

وی با اشاره به اینکه تاریخ این جانفشانی را فراموش نخواهد کرد ابراز داشت که چنین شهید فداکار و انسان آزاده‌ و بی‌مانندی که جان خود را فدای مظلومان و مستضعفان جهان کرد، همواره در صفحات تاریخ ماندگار خواهد شد.